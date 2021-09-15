Новая набережная в Челябинске: что посмотреть и где перекусить в 2021 году

Челябинцы так ждали новую набережную, что начали гулять там еще до официального открытия Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новая набережная появилась в Челябинске под конец лета. Ее первую часть сдали в середине августа за «Мегаполисом», а спустя месяц открыли и участок за филармонией. На что там смотреть, куда пойти с детьми и где перекусить? Подробно рассказываем о возможностях новой прогулочной зоны в центре города.

Набережная за «Мегаполисом»

На отрезке от «Мегаполиса» до Свердловского проспекта облагородили 400 метров. Раньше на этом месте был пустырь, а теперь ухоженная набережная — с деревянными скамейками, пляжными зонтами и клумбами.

Что посмотреть?

Перед посетителями открывается обзор на реку Миасс: для этого предусмотрели забор из металлических перекладин. Рядом с ограждением можно посидеть на барных стульях. А если боитесь так близко находиться к водоему, проходите к лежакам.

Напротив забора - барные стулья Фото: Кирилл САДЫКОВ

В этих красных стульчиках можно крутиться на 360 градусов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ближе к мосту на Свердловском проспекте организовали детскую площадку. На ней дети лазают по шведской стенке, качаются на качелях и крутятся на одиночных каруселях. Берите с собой самокаты, скейты и велосипеды — для них выделена широкая прорезиненная велодорожка.

Где перекусить?

Сейчас за «Мегаполисом» три точки продажи быстрого питания: «Трдельник», «Перекати бургер» и UFM.Store от «Уральской фабрики мяса». В первом продают сладкую и сытную выпечку, а во втором и третьем — бургеры. Перекусить можно либо возле фудтраков, либо на самой новой набережной: там предусмотрены столики.

Как доехать?

Чтобы доехать сюда на машине, ее придется припарковать возле дворца спорта «Юность», а затем спуститься 50 метров вниз к реке. Или же оставить автомобиль на парковке возле колеса обозрения — там как раз сделали выход к новой набережной.

Тут поставят светофор Фото: Кирилл САДЫКОВ

Эта прогулочная зона плавно перетекает в ту, что возле исторического музея. Перейти к нему можно по пешеходному переходу. Кстати, до конца года для безопасного передвижения здесь установят светофор.

Набережная за Краеведческим музеем

Протяженность второго участка набережной — полкилометра. Она идет от улицы Красной до Кирова. Эту прогулочную зону сделали два года назад, поэтому визуально она отличается от новых. Хотя бы тем, что вместо реечного забора — глухой гранитный.

Что посмотреть?

На этой набережной установили подвесные качели-кольца, положили «драконьи яйца» — гладкие большие камни и размножили деревянные скамейки. Рядом с прогулочной зоной — сквер, где сейчас стоят песчаные скульптуры. Посмотреть на них можно в любой день и бесплатно — фигуры покрыли лаком, чтобы они не разрушались от дождя.

Набережная на историческом музее визуально отличается от новых Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ближе к историческому музею — Сад камней, инсталляции «Железное искусство» и фотовыставка. Пройти туда можно через калитку со стороны реки.

Где перекусить?

На набережной возле исторического музея Южного Урала тоже есть пара точек питания. Все они — мобильные, поэтому на картах в 2ГИС не отображаются. Гуляющим здесь предлагают перекусить бургерами в фудтраках.

Как доехать?

Припарковать автомобиль можно в двух местах: в карманах на улице Красной возле сквера или около памятника солдатам правопорядка. Он находится между сквером и историческим музеем, но заехать туда можно только со стороны улицы Труда.

Набережная за филармонией

Третья часть набережной начинается через дорогу от исторического музея. Раньше, чтобы добраться до той стороны, приходилось делать крюк через Кировку. Но теперь до концертного зала Прокофьева, откуда и начинается пешеходная зона, ведет пешеходный переход со светофором.

В День города на Кирова появился пешеходный переход Фото: Кирилл САДЫКОВ

Что посмотреть?

Этот участок новой набережной идет вплоть до недостроенного конгресс-холла на улице Свободы. Это расстояние в 500 метров. Вдоль реки Миасс установили разнокалиберные скамейки и деревянные гамаки. Кстати, здесь есть спуск к воде. Купаться там не стоит, а вот сделать парочку фото или проплыть летом на сапе — почему бы и нет.

С этой стороны это единственный выход к воде Фото: Кирилл САДЫКОВ

Это пластиковый лес Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самое яркое на этой площадке — Сквер искусств. Там установили огромную детскую площадку с горками, качелями и каруселями, которых больше нет в городе. Здесь и музыкальные инструменты, и мини-батут в виде люка, и плетеные качели. А еще рядом пластиковый лес, похожий на засушенные гербарии, и сцена.

Где перекусить?

На новой набережной возле филармонии пока нет точек питания. Зато там установили биотуалет. Она находится за бизнес-центром Newton.

Как доехать?

Протяженность новой набережной - 500 метров Фото: Кирилл САДЫКОВ

Парковочных мест для машин недалеко от набережной нет, но можно оставить автомобиль на противоположной стороне улицы Труда. Главное, смотрите, чтобы не было знака «Парковка запрещена».

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