«Могут делать, все что угодно»: на набережной Челябинска начали кормить

Точки разместили впритык к "Мегаполису" Фото: АННА ВОЛКОВА

На набережной Челябинска за КРК «Мегаполис» открылось несколько точек продажи быстрого питания — «Трдельник», «Перекати бургер» и UFM.Store от «Уральской фабрики мяса». Как объяснил КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев, точки открылись на территории «Мегаполиса».

"Трдельник" на Свердловском тоже открыл филиал на набережной Фото: АННА ВОЛКОВА

— Первая точка открылась пару недель назад. Остальные — недавно, — сказал Виктор Ереклинцев. — Они установлены на территории парковки «Мегаполиса». На этом месте собственники могут открывать любые точки. Сейчас они заканчивают реконструкцию.

На муниципальном участке набережной, по словам Виктора Ереклинцева, точек фастфуда открывать не планируется.

— У нас нет такой практики, — добавил глава Центрального района.

Без бургеров никуда Фото: АННА ВОЛКОВА

Как пояснили в компании «Трдельник и кофе» в ЖК «Ньютон», который принадлежит блогеру из Челябинска Инге Алымовой, участвующей в «Битве экстрасенсов», точка на набережной к ним не относится. Ранее она продала точку «Трдельник и кофе» на Свердловском проспекте, 65. В мини-пекарне подтвердили, что действительно открыли точку возле «Мегаполиса».

Набережную за «Мегаполисом» открыли в конце августа. Место стало быстро популярным у горожан. Настолько, что придется поставить светофор на улице Красной, чтобы люди могли спокойно переходить на вторую часть благоустроенной набережной к музею.

На муниципальной земле фастфуд размещать не планируют Фото: АННА ВОЛКОВА

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