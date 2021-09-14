На Северо-Западе Челябинска появились первые велодорожки

Ширина новой велодорожки – 1,5 метра. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

На Северо-Западе Челябинска появились велодорожки шириной в 1,5 метра. Они находятся на Комсомольском проспекте рядом с выделенной полосой для общественного транспорта. Однако на перекрестках велосипедистам все-таки придется спешиваться. Об этом даже предупреждают специальные знаки.

Вот такие знаки стоят перед перекрестками на Комсомольском проспекте. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Общественному транспорту нельзя заезжать на велодорожку. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Некоторые челябинцы считают, что велодорожки в городе не будут пользоваться спросом. На радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров ответил скептикам, которые так думают.

— Сначала идет инфраструктура. Есть такая шутка: если через реку переплывает 200 человек в час, то, наверное, надо построить мост, — отметил Егоров.

Не всем велосипедистам пришлись по душе новые велодорожки. В частности, им не понравились правила, согласно которым надо спешиваться на перекрестках.

— Во-первых, вместо велодорожек нам подсунули велополосы. Тем, кто давно ездит, нормально... было какое-то время, пока не появились эти желтые таблички. Новых велосипедистов велополоса, даже нормальная без табличек, не привлечет, — возмущается в соцсетях челябинская велосипедистка Ирина Шведова. — Во-вторых, что это за езда такая, где вдруг на перекрестке велосипедист перестает быть участником дорожного движения как велосипедист? Да и не на перекрестках так же внезапно полоса прерывается и велосипедисту предлагают перейти на тротуар. Триатлон какой-то.

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Напомним, еще в августе 2020 года вице-мэр по городской среде и урбанистике Александр Егоров (ныне замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) сообщал, что в 2021-2022 годах в Челябинске построят шесть километров велодорожек.

Их планируется сделать в рамках строительства и реконструкции трех дорог. На Бейвеля от ул. Профессора Благих до ул. Салавата Юлаева с каждой стороны должны появиться двусторонние 2,5 метровые дорожки протяженность 3,7 км. На улице Маршала Чуйкова от ул. Бейвеля до Краснопольского проспекта построят 1,5 км (односторонние шириной 1,75 метра с каждой стороны). И в Чурилово на улице 2-я Эльтонская от ул. Трашутина почти до оз. Первое должна появиться 800-метровая двустороння дорожка шириной 3 мета с каждой стороны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru