Челябинский мальчик, хотевший покончить с собой вслед за 13-летней подругой, заявил, что «просто пошутил»

Подобные случае происходят в «Академе» каждые полгода на протяжении трех лет. Фото: google.com/maps

Стали известны подробности о мальчике, который решил наложить на себя руки из-за того, что его 13-летняя подруга упала с верхних этажей высотки на Университетской набережной в Челябинске. Парня искали в том же доме и подъезде сразу четыре службы.

Страшная трагедия произошла вечером 14 сентября. Водители заметили, как с 24-этажного дома выпал человек. Это оказалась 13-летняя девочка. Спасти ее не удалось. По предварительной информации, школьница решилась на отчаянный шаг из-за парня. Но потом история получила неожиданное продолжение и одну жизнь удалось спасти.

Все началось со звонка. Поступил сигнал, что молодой человек, знакомый с погибшей школьницей, сутки переживал и тоже решил свести счеты с жизнью. В службу безопасности «Домуправа» поступил звонок от сотрудников полиции с просьбой оказать помощь в поимке молодого человека. Его также пытались перехватить МЧС, полиция и служба безопасности. Мальчика начали искать в подъезде того же дома, где накануне произошла трагедия, по балконам, но его нигде не было. Чуть позже его нашли сидящим в соседнем дворе.

— Его подружки все время были возле нас. Мне кажется, что это именно от них поступил первый звонок о том, что мальчик хочет наложить на себя руки. Как я понимаю, это из-за той девочки. Но какие отношения могут быть в 13 лет? В итоге полицейские подвели школьника к машине и пригласили психолога включиться в беседу. Ему задали вопрос, что его сподвигнуло на этот поступок, на что он ответил, что это просто была шутка и не более. Однако, по его глазам было отчетливо понятно, что мальчик просто перепугался мужчин в форме, — рассказал «Комсомолке» замдиректора по безопасности УК «Домоуправ-Челябинск» Денис Мохов.

Он добавил, что подобные случае происходят в «Академе» каждые полгода на протяжении трех лет. Последний случай был весной 2021 года. По адресу Университетская набережная, 85 из окна выпала девушка. Ни один выпавший не остался в живых.

— Надо понимать, что с нашей стороны предпринимаются все возможные меры по пресечению подобных случаев. Но мы не всесильны. Считай, что если ты попал в подъезд, ты можешь попасть на любой этаж. Школьники так и пробираются. За этим уследить трудно, — подытожил Денис Мохов.

Напомним, «Комсомолка» сообщала о 13-летней девочке, которая выпала из окна из-за отношений со своим другом. Бездыханное тело школьницы обнаружили жители одного из домов «Академа».

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