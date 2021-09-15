В Челябинске спасли от суицида друга выпавшей из окна 13-летней школьницы

Полицейские уговорили молодого человека не совершать опрометчивый поступок. Фото: архив "КП".

В Челябинске спасли друга погибшей 13-летней школьницы, которая накануне выпала из окна многоэтажного дома на Университетской набережной. Молодой человек пытался свести счеты с жизнью тем же способом и на той же улице. К счастью, осуществить задуманное он не успел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Происшествие зарегистрировано. В настоящий момент с подростком работают психологи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, тело 13-летней школьницы нашли под окнами дома вечером, 14 сентября. Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер. Это был суицид. О погибшей известно, что она проживала с бабушкой и дедушкой. В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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