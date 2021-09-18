Политтехнолог об итогах выборов в Челябинской области: готовимся к активности оппозиции

Не все наблюдатели одинаково активны на выборах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области завершились два дня голосования за депутатов Госдумы. На очереди — финальный день выборов. Первые итоги подвел политтехнолог Евгений Маклаков.

Евгений Маклаков, политтехнолог. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— По итогам двух дней явка составила 27,27 процентов. Это довольно ожидаемая цифра. Высокой активности от избирателей давно не ждут.

В первый день штабы кандидатов и партии постарались максимально мобилизовать людей из бюджетных организаций. То есть всех, кому было удобно проголосовать в рабочий день. Это касается школ, где расположены участки, больниц, воинских частей.

Высокие показатели надомного голосования. Опять же это связано с тем, что традиционно ко всем инвалидам приходят соцработники, и это удобнее именно в рабочий день. Но в связи с этим к надомному голосованию было пристальное внимание наблюдателей и некоторые нарушения подтвердились, например, когда голоса получили за рекордное время.

Первые результаты голосования будут оглашаться только после всех дней голосования, но, скорее всего, за вчерашний день большинство голосов были отданы партии власти.

Во второй день прирост явки небольшой. Погода хорошая, многие предпочли посвятить его садам, прогулкам.

В воскресенье явка должна вырасти. Свой электорат будет мобилизовать оппозиция.

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