«Кастрированный» бюллетень, кандидаты в пакетах и партии без голосов: как в Челябинске подводили итоги выборов-2021

Избирательные участки закрылись в 20:00, после чего комиссии приступили к подсчету голосов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Когда засыпает город и закрываются избирательные участки начинается самое интересное — подсчет голосов. «Комсомолка» побывала на самом интересном и азартном моменте выборов.

683-й участок, пожалуй, самый красивый — в ДК ЧМК на улице Ярослава Гашека. Так совпало, что буквально вчера я купила знаменитый роман «Похождения бравого солдата Швейка», который, согласно легенде, чех начал писать именно в Челябинске. Но выбирали мы участок не из эстетических соображений — это округ, где за голоса избирателей борются два титана: единорос Владимир Бурматов и коммунист Игорь Егоров.

Дворец культуры и техники Челябинского Металлургического комбината — воплощение советского шика Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лучше поздно, чем никогда

За 20 минут до окончания голосования на участке тишина. Кажется, все, кто хотел проголосовать, уже пришли. Кто же все-таки запрыгнет в последний вагон? На нашу удачу заходит женщина интеллигентного вида: в шляпке, на шее нежно-розовый платок и подобранные точно в тон серьги. Она долго знакомится со списком. Время истекает, но ее никто не торопит и наконец она бросает бюллетени в урну.

Наталья Леонидовна пришла на участок последняя Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Вы, наверное, только что из сада приехали? — спрашиваю я, обращая внимание на тележку с сумкой.

— У меня сердечко… три стента стоит. [С тележкой] за продуктам хожу, так удобнее, — говорит тихим тонким голосом Наталья Леонидовна. — Очень трудно из дома выбраться, честно говорю. Но, тем не менее, долг обязывает. Лучше поздно, чем никогда — моей боевой принцип. Главное сделать. Голосовать — это наше право и его надо реализовывать.

— Долго знакомились с кандидатами?

— Вижу плохо, старость — не радость, — вздыхает она. Хотя назвать ее «бабушкой» даже язык не поворачивается.

Избирательница долго изучала списки Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Кастрированный» бюллетень

Председатель объявил, что голосование завершено. За бюллетени берутся не сразу. Сначала считают цифры. Потом гасят неиспользованные бланки. Их пересчитывают и отрезают уголки — гасят.

В отдельном пакете лежал испорченный — пожилая женщина отдала голос не тому.

— Передумала что ли? — спрашиваю я.

— Просто, понимаете, пожилой человек, — объясняет член комиссии.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот они — ответственные пенсионеры! Вместо того, чтобы сказать: «Мой голос все равно ничего не решит», попросили новый бланк. Испорченный гасится сразу и делаются соответствующие отметки.

У одного из членов УИКа возник вопрос, складывать ли этот бюллетень с другими погашенными — этот же с отметкой.

— Он уже отрезанный, кастрированный! — шутит другой член комиссии.

То самый «кастрированный» бюллетень, на котором пожилая избирательница допустила ошибку Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Разбор бюллетеней начинается со вскрытия сейф-пакетов, больше похожих на упаковку для почтовых посылок. В них кладут бюллетени с предыдущих дней и хранят в сейфе под присмотром полиции. Проверяют целостность, вскрывают, считают. На очереди — чемоданчики для голосования вне участка. «Надомников» всего 20. Открепившихся тоже немного — 58, из них в итоге пришли 49 человек.

Кульминация подсчета — распаковка урны Фото: Кирилл САДЫКОВ

Всего на участке проголосовали 598 человек из 1554 или 38%. И наконец самое интересное — вскрытие урн. Здесь их две и обе простые.

Подсчет голосов — азартная часть, даже если ты не имеешь личных политических предпочтений. Начали считать с одномандатников. На стол поставили таблички с именами, напротив которых складывали в стопки бюллетени.

Самый ответственный момент — подсчет бюллетеней Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Бурматов, Бурматов, Ларин, Егоров… — начала раскладывать член УИК, проговаривая, какой кандидат отмечен в каждом бюллетене.

Меньше всего голосовали за Талевлина, известного своей борьбой за сохранение бора на месте строительства детского хирургического корпуса. Но, такое ощущение, что для жителей ЧМЗ эта тема также далека, как и сам городской бор вместе с Медгородком.

У некоторых стопки активно росли Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спустя несколько минут:

— Татарников! Ух ты!

Этот кандидат на участке 683 набрал меньше всех — три голоса.

Пока шел подсчет голосов, кандидаты смотрели на происходящее со стенда Фото: Кирилл САДЫКОВ

Постепенно некоторые стопки начинают расти. Первое место с большим отрывом у Владимира Бурматова — 284. Игоря Егоров на втором месте — 84 и столько же у справедливороса Дмитрия Ларина. Затем идет Анна Скрозникова («Новые люди») — 36, Евгений Басканов (ЛДПР) — 26, Андрей Талевлин («Яблоко») — 14, Максим Смагин («Партия Пенсионеров» — 13, Андрей Попов («Российская партия свободы и справедливости») — 12, и Александр Татарников («Родина») — всего три.

Кандидатов упаковали в пакеты Фото: Ирина ФАДЮШИНА

После начинают считать партии. Первые в топке — бюллетени за «Новых людей», но все чаще слышится «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Напротив табличек «Гражданская платформа» и «Партии роста» так и не появилось ни одного.

По итогам подсчетов Единая Россия» — 193, КПРФ — 124, «Справедливая Россия — За правду» — 109, «Новые люди» — 54, ЛДПР — 46, «Партия пенсионеров» — 23, «Яблоко» — 9, «Зеленые» и «Коммунистическая партия коммунисты России» — по шесть, «Родина» и «Российская партия свободы и справедливости» — по три.

Послание кандидатам и сведение цифр

Недействительными признали 18 бюллетеней по одномандатникам и 16 по партиям. Это либо пустые, либо с несколькими отметками. Но в одном все же было «послание».

Лайфхак, как достучаться до власти Фото: Кирилл САДЫКОВ

По одномандатникам цифры сошлись сразу. По партиям пришлось пересчитать всего один раз.

— Мне нравится ваша команда, — веселым голосом сказал председатель комиссии Константин Владыкин.

— Вы первый раз работаете в качестве председателя?

— Первый. Заметно, да?

Председатель комиссии Константин Владыкин Фото: Кирилл САДЫКОВ

— И как?

— Это довольно-таки серьезное испытание, ответственность. Очень интересная работа. Не сказать, что все сложно — все ново, — отмечает он.

Если цифры не сойдутся, придется пересчитывать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как кандидаты устраивали борьбу

Коллектив действительно дружный. Даже мы, наблюдая за процессом, как будто сроднились с ними. Несколько человек работают на ЧМК, в отделе технического контроля и это уже не первые их выборы на этом участке.

— Я последние 6 лет работаю на выборах. На работе один другого позвал и стали работать. Сейчас уже привычка, — рассказала зампредседателя УИК Елена Старокожева. — Самый интересный момент — финиш. Свои взгляды на политику есть, но сильного сопереживания во время подсчета не испытываю.

За эти годы она повидала всякое. Несколько лет назад даже был момент, когда кандидаты решили устроить борьбу в прямом смысле слова.

— Ужасный случай. Мы были не сказать, что напуганы, но расстроены, что такие кандидаты баллотируются на посты. После этого ушли секретарь и председатель комиссии.

Елена Старокожева работает на избирательном участке шестой год подряд Фото: Кирилл САДЫКОВ

В этот раз, говорят члены УИК, все прошло гладко.

— Все спокойно, все по полочкам. Все сошлось. Никаких шоу. До этого всякие было, нас и задерживали здесь местные депутаты. Было, что считались мы долго — не сходилось, до утра задерживались, — вспоминает член УИК Евгения Шульгина.

В УИК как на праздник Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Надо в хорошее верить»

После окончания подсчетов и упаковки бюллетеней подхожу к наблюдателям — парни 18 и 19 лет от партий «Справедливая Россия» и «Новые люди».

— Все отлично, все сошлось, — ответил Арсений Лазаренко из «Новых людей».

— Вы же наверняка шли сюда, надеясь найти какие-то нарушения, — спрашиваю я, рассчитывая на юношеский максимализм.

— Как раз-таки я и думал, что нарушений не будет, — отвечает Арсений.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Ну, а вы? — обращаюсь с тем же вопросом с его «коллеге», справедливоросу Олегу Волкову.

— Почему? В хорошее надо верить! Справедливая у нас Россия, — показывает Олег на свой бейдж.

Как проходили все три дня выборов, читайте в онлайн-трансляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru