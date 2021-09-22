2 октября состоится финальное шоу Long Fashion Weekend 2021

Фото: Long Fashion Weekend Ural

2 октября состоится юбилейный 10-ый сезон Long Fashion Weekend Ural. На показе вы сможете оценить работу 4 талантливых дизайнеров Уральского региона и 4 приглашенных дизайнеров со всей России (Мурманск, Улан-Удэ, Москва, Омск)

Фото: Long Fashion Weekend Ural

Показы предыдущих сезонов проходили на территории «Белого рынка», горячего цеха ОА «Трубодеталь», в зале органной и камерной музыки «Родина» и даже в таксопарке «Искра».

Фото: Long Fashion Weekend Ural

В этот раз шоу снова пройдет на нестандартной, и, как никогда, символичной площадке — в Центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги, внутреннее пространство которого выполнено в виде спирали. Во время показов модели будут ходить одновременно по нескольким этажам, а часть шоу пройдет на открытой площадке среди старинного антуража.

Тема сезона — цикличность. И это вовсе не о том, что мода циклична. Организаторы вложили сюда совершенно иной смысл. Продюсер LWF Елена Ермаковишна в эфире радио «Комсомольская правда» говорит о «замкнутом цикле» — основе циркулярной экономики — о модели развития, направленной на ответственное потребление и ресурсосбережение.

Сезон 2021 призван привлечь внимание жителей Челябинска к осознанному выбору. И выбор этот есть. Можно покупать трендовые вещи на 1 сезон и впоследствии пакетами их выбрасывать, потому что они морально устарели. А можно приобретать базовые модели, которые будут актуальны годами. А вечные весы: купить подешевле или покачественнее? Дизайнеры давно сходятся во мнении, что лучше купить 1 качественную вещь, чем 5 «однодневок». Это не только практично, но и экологично по отношению к себе и окружающей среде.

Покупать вещи у мировых брендов и вкладываться в экономику других стран или поддержать отечественного производителя? Тоже есть, над чем задуматься. И, если, вдруг, вы задумались, то возникает вопрос, кого же из отечественных поддержать? Одна из главных задач регионального LWF — продемонстрировать уровень местных, локальных дизайнеров и предложить достойную альтернативу сетевым магазинам.

Сайт проекта: longfashionweekend.ru

Инстаграм: @lfwteam

#longfashionweekend #LFWxUral

Билеты можно приобрести в Доме парикмахеров @12_procent или по телефону 8 900 094-84-26.

Увидимся 2 октября в 19:00 в Центре исторического наследия ЮУЖД: ул. Железнодорожная, 11. Дресс-код мероприятия total black.