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Общество22 сентября 2021 12:40

В Челябинской области нашли грибы с голову человека: оказалось — съедобные

Забирать себе гигантов грибники не торопились
Галина ФЕДОРЧЕНКОГалина ФЕДОРЧЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На фото 19 кг головачей. Фото: Лира Ширяева

На фото 19 кг головачей. Фото: Лира Ширяева

В челябинском паблике грибников появились фото, которые цепляют взгляд. Любители тихой охоты поделились уловом: среди подосиновиков, подберезовиков и вешенок — белые огромные шары размером с человеческую голову и даже больше! Что это такое, жители поняли не сразу. А оказалось: съедобные гигантские головачи.

Необычные грибы под Троицком

Грибы больше, чем обувь 43 размера

Необычные грибы обнаружили недалеко от Троицка. Супружеская пара поехала за обабками, но обыскав несколько лесов, набрала малую часть ведра. Уставшие и расстроенные муж с женой договорились: заедут еще на одну полянку, а после нее — вернутся домой.

— Остановились возле осинового леса, я с одной стороны зашла, муж с другой. И тут он как закричит: «Смотри, грибы с голову человека!», — рассказывает Лира Ширяева. — Я подхожу и вижу — дождевики. Они такие огромные: у мужа 43 размер обуви, а они еще больше были. Но собирать не стала: не знала, что такие большие тоже едят. Мы с мужем пофоткались и поехали домой.

Улов семьи Ширяевых в Троицком лесу. Фото: Лира Ширяева

Улов семьи Ширяевых в Троицком лесу. Фото: Лира Ширяева

В машине девушка выложила пост в группе грибников и спросила, что это за чудо. В комментариях сразу же опознали находку и позавидовали — это большая удача!

— На последних фото дождевики головачи! Это такие вкусные грибы, неужели не взяли? Такая редкость у нас, хоть к вам поезжай, — написала Людмила Беляева.

— Я вчера про них читала, подумала, что обманка. Я таких огромных вообще никогда не встречала, да и маленькие в основном уже в «дедушкин табак» переросшие были, — поделилась Лена Елена.

— Где? Где вы нашли головачи (*смайлы с влюбленными глазами*)? — вопрошала Ева Стефу.

Прочитав комментарии, Лира Ширяева взяла с собой маму и подругу и рванула обратно. Благо ехать до грибов нужно было всего 15 км, а найти головачей было не трудно: они как шампиньоны росли на полянке в высокой траве.

— На поляне штук 10 таких огромных головачей росло. Мы все собрали: я взяла четыре больших и один маленький, мама по два каждого размера и подруга. Посчитали, что общий вес был примерно 19 кг, из них самый большой дождевик весил три, — делится Лира.

Мясо по-французски и отбивные из грибов

Когда жительница Троицка вернулась домой, она начала изучать рецепты. Чипсы, отбивные, жареха — с этими грибами можно приготовить все, что угодно. Только лучше не варить, а то впитают воду и станут безвкусными.

Девушка взвесила самый большой гриб - его масса была больше 3 кг. Фото: Лира Ширяева

Девушка взвесила самый большой гриб - его масса была больше 3 кг. Фото: Лира Ширяева

— Можно и в кляре зажарить, и чипсы сделать, как советовали девочки в группе. А папа моей подруги сказал, что он очень любил такие грибы, его любимое блюдо с ними — мясо по-французски.

Перед готовкой Лира сделала видеорепортаж с кухни: сначала сняла оболочку с гриба, затем разрезала его пополам. Мякоть у головача оказалась белоснежная. Девушка покрошила дождевик кубиками и обжарила с луком.

Сын Лиры помогал ей готовить. Фото: Лира Ширяева

Сын Лиры помогал ей готовить. Фото: Лира Ширяева

— Он очень вкусно пахнет, как и шампиньоны. Внутри плотный: режешь, и он прям хрустит. Мы с мужем умяли целую сковородку. На вкус как мягкий сыр, — вспоминает Лира Ширяева.

Где искать головачей в Челябинской области?

Головачи растут с начала лета и до октября. Дождевик можно найти на открытых пространствах: полянках, опушках и лугах. Но появляются эти грибы не каждый год.

— В этом году вообще много каких грибов не находят. Но головач — не редкий и не краснокнижный, — объясняет биолог и преподаватель ЧелГУ Татьяна Головина. — Я даже рядом с ЧелГУ на пустыре находила гигантский головач размером с кочан капусты.

Со стороны кажется, что гриб похож на дыню. Фото: Лира Ширяева

Со стороны кажется, что гриб похож на дыню. Фото: Лира Ширяева

В группе грибников про головачей написали не впервые. В прошлом году их находили в Аргаяше и даже в центре Челябинска — прямо на газоне.

— Если один человек в сезон отпишется, что нашел головача, то это хорошо. Гриб знают немногие, поэтому и пробовать решаются единицы, — рассуждает администратор группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Людмила Беляева. — Я сама его ни разу не находила, но очень хочется подержать такой гриб в руках и попробовать.

Биолог из ЧелГУ предупреждает, что этот гриб съедобен не всегда. Его можно есть, только если он внутри белый и мясистый. А когда мякоть темнеет, значит, начали созревать споры — и гриб готовится к размножению. В это время он ядовит.

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