В Челябинской области нашли грибы с голову человека: оказалось — съедобные

На фото 19 кг головачей. Фото: Лира Ширяева

В челябинском паблике грибников появились фото, которые цепляют взгляд. Любители тихой охоты поделились уловом: среди подосиновиков, подберезовиков и вешенок — белые огромные шары размером с человеческую голову и даже больше! Что это такое, жители поняли не сразу. А оказалось: съедобные гигантские головачи.

Грибы больше, чем обувь 43 размера

Необычные грибы обнаружили недалеко от Троицка. Супружеская пара поехала за обабками, но обыскав несколько лесов, набрала малую часть ведра. Уставшие и расстроенные муж с женой договорились: заедут еще на одну полянку, а после нее — вернутся домой.

— Остановились возле осинового леса, я с одной стороны зашла, муж с другой. И тут он как закричит: «Смотри, грибы с голову человека!», — рассказывает Лира Ширяева. — Я подхожу и вижу — дождевики. Они такие огромные: у мужа 43 размер обуви, а они еще больше были. Но собирать не стала: не знала, что такие большие тоже едят. Мы с мужем пофоткались и поехали домой.

Улов семьи Ширяевых в Троицком лесу. Фото: Лира Ширяева

В машине девушка выложила пост в группе грибников и спросила, что это за чудо. В комментариях сразу же опознали находку и позавидовали — это большая удача!

— На последних фото дождевики головачи! Это такие вкусные грибы, неужели не взяли? Такая редкость у нас, хоть к вам поезжай, — написала Людмила Беляева.

— Я вчера про них читала, подумала, что обманка. Я таких огромных вообще никогда не встречала, да и маленькие в основном уже в «дедушкин табак» переросшие были, — поделилась Лена Елена.

— Где? Где вы нашли головачи (*смайлы с влюбленными глазами*)? — вопрошала Ева Стефу.

Прочитав комментарии, Лира Ширяева взяла с собой маму и подругу и рванула обратно. Благо ехать до грибов нужно было всего 15 км, а найти головачей было не трудно: они как шампиньоны росли на полянке в высокой траве.

— На поляне штук 10 таких огромных головачей росло. Мы все собрали: я взяла четыре больших и один маленький, мама по два каждого размера и подруга. Посчитали, что общий вес был примерно 19 кг, из них самый большой дождевик весил три, — делится Лира.

Мясо по-французски и отбивные из грибов

Когда жительница Троицка вернулась домой, она начала изучать рецепты. Чипсы, отбивные, жареха — с этими грибами можно приготовить все, что угодно. Только лучше не варить, а то впитают воду и станут безвкусными.

Девушка взвесила самый большой гриб - его масса была больше 3 кг. Фото: Лира Ширяева

— Можно и в кляре зажарить, и чипсы сделать, как советовали девочки в группе. А папа моей подруги сказал, что он очень любил такие грибы, его любимое блюдо с ними — мясо по-французски.

Перед готовкой Лира сделала видеорепортаж с кухни: сначала сняла оболочку с гриба, затем разрезала его пополам. Мякоть у головача оказалась белоснежная. Девушка покрошила дождевик кубиками и обжарила с луком.

Сын Лиры помогал ей готовить. Фото: Лира Ширяева

— Он очень вкусно пахнет, как и шампиньоны. Внутри плотный: режешь, и он прям хрустит. Мы с мужем умяли целую сковородку. На вкус как мягкий сыр, — вспоминает Лира Ширяева.

Где искать головачей в Челябинской области?

Головачи растут с начала лета и до октября. Дождевик можно найти на открытых пространствах: полянках, опушках и лугах. Но появляются эти грибы не каждый год.

— В этом году вообще много каких грибов не находят. Но головач — не редкий и не краснокнижный, — объясняет биолог и преподаватель ЧелГУ Татьяна Головина. — Я даже рядом с ЧелГУ на пустыре находила гигантский головач размером с кочан капусты.

Со стороны кажется, что гриб похож на дыню. Фото: Лира Ширяева

В группе грибников про головачей написали не впервые. В прошлом году их находили в Аргаяше и даже в центре Челябинска — прямо на газоне.

— Если один человек в сезон отпишется, что нашел головача, то это хорошо. Гриб знают немногие, поэтому и пробовать решаются единицы, — рассуждает администратор группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Людмила Беляева. — Я сама его ни разу не находила, но очень хочется подержать такой гриб в руках и попробовать.

Биолог из ЧелГУ предупреждает, что этот гриб съедобен не всегда. Его можно есть, только если он внутри белый и мясистый. А когда мякоть темнеет, значит, начали созревать споры — и гриб готовится к размножению. В это время он ядовит.

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