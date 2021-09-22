Болельщики в гневе от новых правил посещения матчей «Трактора» в Челябинске по QR-коду: «Пусть в пустой арене играют»

С 23 сентября болельщиков на домашние матчи «Трактора» будут только при наличии QR-кода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заполняемость арены «Трактор» увеличили с 1000 до 3000 человек, но пускать на матчи «Трактора» уже с 23 сентября — завтрашнего матча черно-белых с ЦСКА, болельщиков будут только при наличии у них QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом (после вакцинации появляется на портале Госуслуг). Те, кому еще не исполнилось 18 лет, смогут проходить на арену без QR-кода. В «Тракторе» все это назвали новыми правилами посещения домашних матчей команды.

Кстати, никакие другие справки и показания не пройдут. Для прохода на арену недействительны ни отрицательные результаты ПЦР-теста, ни медотводы.

— При наличии неподтвержденного QR-кода (или его отсутствии) клуб будет вынужден отказать болельщику в доступе на арену с возможностью возврата билета, — сообщается на официальном сайте клуба. При этом на арене, как и прежде, будет соблюдаться масочный режим, а на входе — термометрический контроль.

Разумеется, социальные сети «взорвались» сотнями комментариев на счет новых правил посещения матчей «Трактора».

Мы собрали некоторые отклики, которые, в подавляющем большинстве негативные, но есть и те, кто призывает людей прививаться и получать тот самый QR-код.

— Вопрос не к «Трактор», а к главному санитарному врачу, инфекционисту и Роспотребнадзору. Клуб и арена такие же заложники ситуации.

— Не ходите на хоккей, пусть в пустой арене играют. Прибыль от билетов обломится.

— Будем смотреть матчи на диване по телевизору.

— Они на сайте за 4 часа продали 250 билетов. И это на ЦСКА. На «Адмирал» и «Амур» будут сгонять вакцинированных бюджетников.

— А вдруг человек не знает, может у него противопоказание, кто будет нести ответственность?

— На каком основании меня заставляют делать эту прививку? На каком основание мне ограничивают доступ везде? На каком основании меня вынуждают ее ставить? Как сказал В. В. Путин — прививка дело добровольное, не заставляйте.

Болельщики продолжают приводить примеры, опираясь на то, что в других регионах нет таких жестких условий прохода на хоккейные арены.

— В Уфе на хоккей пускают больше болельщиков чем у нас, и я уверен что они не каждый вакцинирован.

— В Москве на многие матчи тоже официально только с QR кодом, а на деле многие закрывают на это глаза, видимо в регионах будет та же история.

— Я сегодня с матча «Спартак» — «Авангард», там не надо QR.

Некоторые недоумевают: в чем сложность привиться? Это ведь для здоровья.

Есть и вполне логичный вопрос:

— Если на матч допускаются привитые и переболевшие, то зачем ограничения по количеству человек?

КСТАТИ

Сегодня 22 сентября с 10:00 до 19:00 каждый желающий может получить возможность поставить однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в Ледовой арене «Трактор». На арене будет развернут пункт вакцинации от коронавируса. Вход для всех желающих будет осуществляться через билетные кассы.

— Таким образом, в течение суток после вакцинации вы получите QR-код и сможете посетить матч «Трактор» — ЦСКА — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

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