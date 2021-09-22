В новом детском саду Паркового-2 в Челябинске дети слегли с кишечной инфекцией

Родителей пугает, что посещаемость в группе падает с каждым днем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители воспитанников сада №99 в микрорайоне Парковый-2 в Челябинске бьют тревогу из-за снижения посещаемости среди детей. Они подозревают, что в детском саду вспышка заболевания и в чате родительского комитета называют конкретные диагнозы — ротавирус, стрептококк, энтеровирус и другие — и просят администрацию учреждения принять меры. Но в садике эту информацию не подтверждают. Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск исполняющая обязанности заведующей Людмила Булкова, буквально сегодня на карантин по предписанию Роспотребнадзора закрыли всего одну группу. Причина — случай кишечной инфекции.

Это не первые сообщения о случаях рвоты и болях в животе от мам малышей, посещающих это учреждение. Несколько скриншотов появились в распоряжении редакции.

— Почему не применяются никакие меры по обработке группы? — написала мама ребенка из группы «Шалунишки». — Практически вся группа вторую неделю болеет ротавирусной инфекцией, из 22 человек в группе сейчас остались 5. Помимо ротавирусной инфекции у части детей стрептококк. Почему не объявлен карантин в такой ситуации? Ротавирус в нашем садике уже долгое время и были вопросы от родителей других групп точно такие же. Хоть у нашей группы отдельный вход, так как малыши, все равно подхватили на общих занятиях физкультурой, музыки, это мы понимаем. Но как группы не обрабатывались и не мылись, так и продолжается. Конкретно в нашей группе идет вторая неделя.

— Ротавирус, энтеровирус, стоматит просто «цветут» в группе, — отвечает ей мама ребенка из группы «Затейники».

— «Мечтатели» тоже просили, нужна обработка садика уже, — подхватывает третья женщина.

— Тоже случаи есть ротавируса, — добавляет мама из группы «Умнички».

Фото: читатель КП

Исполняющая обязанности заведующей детским садом №99 Людмила Булкова в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск сообщила, что в одной из групп действительно наблюдается снижение посещаемости. Но речи о перечисленных родителями инфекциях не идет.

— Сегодня в детском саду находится четыре ребенка, — рассказала Людмила Булкова. — Причины отсутствия у всех разные, подробный анализ на данный момент предоставить не могу. Родители отписываются в чате, что либо просто сидят дома, потому что есть такая возможность, либо кто-то заболел. Но ни одного официального диагноза или извещения у нас нет. Правда, буквально полчаса назад (около 14:00. — Прим. автора) сегодня, 22 сентября, в наше учреждение поступило извещение от Роспотребнадзора (так называемая КЭС) об одном случае кишечной инфекции. Поэтому в связи с этим случаем на эту группу накладывается карантин на 7 дней.

В течение недели детский сад своими силами будет проводить замену постельного белья заболевшего ребенка, дополнительно обрабатывать все контактные поверхности, дополнительное замачивание посуды в усиленной концентрации используемого для обработки дезинфицирующего средства, обработка игрушек.

По словам Людмилы Булковой, также будет организовано наблюдение за детьми, которые посещают детский сад. Заболевший ребенок изолирован, так как находится на больничном, но будет принят в учреждение со справкой от врача, что он здоров и никаких признаков кишечной инфекции у него нет.

— Все мероприятия, которые необходимо делать в связи с карантином, сегодня будем проводить, — продолжает Людмила Булкова. — Но их мы и до этого проводили в связи с режимом повышенной готовности в связи с пандемией, просто использовались растворы в другой концентрации. Все проводится по инструкции, которой мы придерживаемся. Поменять мы их можем только если данные из медицинской организации, либо Роспотребнадзора. Так же и с карантином: наложить его сами по себе мы не можем, это не в наших полномочиях, превышать которые мы не можем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поэтому в учреждении просят родителей при первых признаках заболевания вызывать врача и ставить администрацию образовательного учреждения в известность для более оперативного принятия всех необходимых мер.

— Чем быстрее это будет сделано, тем лучше нам и детям, — добавила Людмила Булкова. — Но на сегодняшний день никто из родителей к нам не обращался и не оповещал о диагнозах или его проявлениях. Если этим обсуждением кто-то занимается в чатах, то это не значит, что администрация это видит. Необходимо обращаться лично.

В комитете по делам образования Челябинска сообщили, что информации о массовом заболевании детей в детском саду № 99 от медицинских организаций, органов Роспотребнадзора не поступало. Вместе с тем, в связи с регистрацией одного случая кишечной инфекции и в целях профилактики учреждением усилен контроль за соблюдением требований санитарных правил, дополнительная санитарная обработка проведена во всех помещениях учреждения.

Вот только родители малышей подняли еще одну проблему. По их словам, диагнозы их детям ставят на словах врачи скорой помощи или неотложек, а участковые педиатры направлений на анализы для подтверждения диагноза не дают.

— У нас девочки (мамы воспитанников. — Прим. автора) из группы пошли сдавать анализы в платную лабораторию, но они очень дорогостоящие и готовятся четыре дня, — рассказала читательница КП-Челябинск Елена. — Но сдавали они их не в первых день болезни, поэтому, скорее всего, они вирус не обнаружат. Он же все-таки выводится из организма.

Мы отправили запрос в Минздрав Челябинской области с просьбой уточнить, действительно ли есть проблемы с диагностированием инфекционных заболеваний в нашем городе, и почему педиатры не дают направления на выявление ротавируса. Как только он будет в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

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