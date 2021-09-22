Челябинца, убившего в ДТП младенца и бригаду медиков, перевели в колонию-поселение

Виновника смертельного ДТП приговорили к 8,5 годам колонии. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области, соцсети

Копейский городской суд в среду, 22 сентября, изменил наказание челябинцу Александру Филину, устроившему ДТП со скорой, где погибли три человека. Вместо колонии общего режима осужденного переведут в колонию-поселение. Об этом сообщила корреспонденту «Комсомолки» консультант суда Ольга Кадочникова.

— Постановление суда уже вступило в силу. В ближайшее время осужденного переведут в колонию-поселение, — рассказала Ольга Кадочникова.

Трагедия произошла в 2016 году. Александр Филин на своей Honda Civic уходил от полицейской погони и протаранил автомобиль скорой помощи. От удара машина экстренной службы улетела в столб и развалилась на части. Погибли водитель «неотложки», фельдшер и десятимесячный малыш. За ДТП Филин получил 8,5 лет колонии, четыре их которых уже отсидел.

В мае 2020 года челябинец просил смягчить ему приговор, заменив часть оставшегося срока на условно-досрочное освобождение. Однако суд ему в ходатайстве отказал.

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