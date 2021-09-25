Семью мальчика, гулявшего в холод без верхней одежды под Челябинском, показали в передаче на Первом канале

На мальчика наткнулась местная жительница , которая гуляла со семьей неподалеку. Фото: Вишнёвая горка | Oфициальная группа жителей/ Vk.com

На Первом канале в передаче «Мужское Женское» от 24 сентября показали семью пятилетнего мальчика, гулявшего в холод без верхней одежды в челябинском микрорайоне «Вишневая горка». Соседи по лестничной клетке рассказывают, что родители ребенка в своей трехкомнатной квартире периодически выпивают и устраивают скандалы. Кроме того, выяснилось, что помимо самого пятилетнего мальчика в семье есть еще четыре малолетних ребенка.

— Один раз полицию вызывала, потому что под окнами отец пьяный спал в машине, а мальчики там газовали, — рассказывает соседка.

— Маму я вот три раза видела, она всегда бухая. Весной я вообще наблюдала ситуацию такую, что у нее мальчики почему-то были одеты в теплую одежду, а девочка была в одном сарафане, — говорит местная жительница.

Мать ребенка заявляет, что ее сын «стал жертвой похищения». А после случившего ее и всю семью и вовсе затравили окружающие. Сама она ситуацию комментирует так, что приучает своих детей с раннего возраста к самостоятельности. По ее словам, они сами могут приготовить себе еду или сделать покупки в магазине с помощью банковской карты, которую для них завели.

— Какая-то толстая вусмерть пьяная женщина украла моего сына с площадки. Мы хотим, чтобы наши дети росли самостоятельными. С органами опеки мы живем очень хорошо, они даже приезжали с психологом меня успокаивать, — говорит многодетная мать.

В выпуске также опубликовали комментарий управления соцзащиты Сосновского района, которая отвечает и за «Вишневую горку». В нем говорится, что оснований для изъятия детей из семьи никаких нет. А тем временем Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности работников соцслужб. За ситуацией также следит глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, в начале сентября маленький мальчик без верхней одежды гулял на улице в холод в челябинском микрорайоне «Вишневая горка». На него обратила внимание женщина, которая была на отдыхе со семьей.

Челябинка обратилась в правоохранительные органы. Прибывший на вызов участковый рассказал, что в полиции знают семью мальчика. Ребенка отвели домой. Там его приняли не слишком радушно. Позже нашедшая ребенка женщина опубликовала пост в соцсетях, где рассказала о произошедшем.

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