Соцработников накажут из-за голодного и замерзшего мальчика в Челябинской области

Фото: Вишнёвая горка | Oфициальная группа жителей/ Vk.com

К уголовной ответственности могут привлечь работников социальных служб в Сосновском районе. В Следственном комитете возбудили дело о халатности после того, как стало известно о происшествии в микрорайоне Вишневая горка.

Там приехавшая на отдых семья из Челябинска встретила пятилетнего мальчика, гулявшего на улице без присмотра. Ребенок был голоден и попросил есть, а когда похолодало, начал мерзнуть. Родителей мальчика отыскали только с помощью участкового. Оказалось, что ребенок растет в многодетной семье. По словам соседей, мальчик неоднократно оказывался на улице без взрослых, а родители злоупотребляют алкоголем.

Уголовное дело возбудили по результатам доследственной проверки.

– Устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей – рассказали о ходе расследования в региональном следственном управлении СК.

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