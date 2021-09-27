В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве 24-летней тиктокерши, которую нашли задушенной дома

Убитая девушка также была музыкантом и выступала в коллективе. Фото: Анастасия Хорольская | Vk.com

В Челябинской области Кыштымский городской суд заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве 24-летней тиктокерши Анастасии Хорольской. Он будет находиться в СИЗО два месяца. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, в ближайшее время подозреваемому должны также будут предъявить обвинение.

— По версии следствия, 19 сентября текущего года в квартире одного из домов города Кыштыма у подозреваемого возник бытовой конфликт со знакомой девушкой. В ходе ссоры он задушил потерпевшую, после чего скрылся с места преступления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Анастасию нашла ее бабушка. Женщина обратила внимание, что внучка в какой-то момент перестала выходить на связь. Она забеспокоилась и отправилась в ее квартиру. Тело девушки лежало в ванной с водой. Однако на ее шее были обнаружены следы от удушья, в результате чего следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого удалось найти полицейским через шесть дней после убийства. Он уехал из Кыштыма и находился в Челябинске. Им оказался молодой человек из того же города, что и жертва. Парень признался в содеянном и рассказал, что знаком с девушкой всего лишь несколько недель и на протяжении этого времени периодически распивал с ней спиртное.

Анастасия Хорольская вела «Тик-ток» и играла в рок-группе Harley, с которой периодически выступала в местных заведениях. В последнее время девушка работала в продуктовом магазине. Друзья и знакомые погибшей тепло отзываются о ней, отмечая ее добрую наивность и музыкальный талант.

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