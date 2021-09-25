В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве тиктокерши из Кыштыма

Убитая девушка также была музыкантом и выступала в коллективе. Фото: Фото: Анастасия Хорольская | Vk.com

В Челябинске кыштымские полицейские совместно с коллегами из регионального ГУ МВД задержали подозреваемого в убийстве 24-летней тиктокерши Анастасии Хорольской. Им оказался молодой человек из того же города, что и жертва. Об этом сообщает газета «Кыштымский рабочий» со ссылкой на руководителя отдела местного СКР Виталия Ерцкина.

По данным газеты, подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что знаком с девушкой всего лишь несколько недель и на протяжении этого времени периодически распивал с ней спиртное. В ближайшее время молодому человеку должны избрать меру пресечения в Кыштымском городском суде.

Анастасия Хорольская вела «Тик-ток» и играла в рок-группе Harley, с которой периодически выступала в местных заведениях. Тело девушки обнаружили в ее квартире 19 сентября. На ее шее были следы от удушья. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru