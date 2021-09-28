Новый логотип Челябинского театра драмы сравнили с голой девушкой, вставшей на четвереньки

Новый логотип вызвал у челябинцев противоречивые ассоциации, никак не связанные с театром. Фото: Челябинский театр драмы имени Наума Орлова

В начале сентября Челябинский театр драмы имени Наума Орлова обновил свой логотип. Его разработал петербургский режиссер Илья Архипов. Он объединил в одном изображении квадрат, портал, фасад театра и букву «m». И все эти элементы были окрашены в синий цвет. В официальном Instagram-аккаунте объяснили, что означает получившийся логотип.

— Форма квадрата выбрана не случайно: устойчивый и четкий, он воплощает собой стабильность и историю – фундамент, на котором строится столетняя история нашего театра. Портал – это перемены, премьера, пространство, подмостки, поиск, публика, первый театр, — говорится в видео. — Декоративный элемент нашего логотипа напоминает фасад театра - белые мраморные колоны, украшенные геометрическим гребнем. Буква «m» - это театр, творчество, труппа, триединство, темперамент, традиции.

Правда, не все увидели в новом логотипе то, что изначально задумывал его автор. У некоторых вообще возникли ассоциации с вещами, которые не связаны с театром. Читатели КП-Челябинск рассказали, что увидели в картинке:

— Это голая девушка, которая встала на четвереньки.

— Похоже на козлиное вымя.

— Какой-то «письковатый» логотип получился.

— А мне наоборот показалось, что это грустно опущенные глаза и слезы ручьем.

— Вспомнился старый анекдот про Вовочку, который нарисовал своего отца, наклонившегося в бане за мылом.

Дизайнер из Москвы Богдан Флягин оставил комментарий под постом с презентацией нового логотипа. Он оценил работу с профессиональной точки зрения.

— К сожалению, логотип неудачный. Приходится вглядываться в него, а это напрягает. На первый взгляд не ясна роль засечек на двух графических элементах в основе буквы. Человек, не знающий особенностей архитектуры фасада театра, не сможет связать логотип и фасад. На печатной продукции засечки потеряются в силу уменьшения размера логотипа. Логотип статичный и крайне тяжелый. Прямой ассоциации с театром не рождается, — отметил Богдан Флягин.

Напомним, ранее дизайнеры представили официальный логотип 285-летия города Челябинска. Но работа вызвала в соцсетях неожиданный эффект. Вместо «285» прочитали «SOS», но поскольку дизайнеры решили пойти дальше и вписали туда «2021», то получилось «SOSI». В итоге пользователи интернета начали делать мемы с логотипом.

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