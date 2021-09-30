В Челябинской области школьников угощают шаурмой за двойки

Горожане спорят о том, стоит поддерживать или наказывать двоечников. Фото: Инцидент Миасс/vk.com

В Челябинской области кафе «Брайдсайд», работающее в Миассе и Златоусте, решило устроить необычную акцию. Получившим двойку школьникам и студентам бесплатно выдают шаурму и напиток. Так владельцы хотят поднять молодым людям настроение. Чтобы получить бесплатную еду, достаточно показать оценку в электронном дневнике. Вот только акция возмутила родителей и педагогов — они считают, что таким образом демотивируют к учебе.

Кафе позиционирует себя как заведение на новый лад. На сайте сказано, что «Брайдсайд» — панк-рок в индустрии питания. Поэтому и подход к рекламным акциям у них креативный.

«Двойка в первые недели учебы? Не грусти! Все впереди! Запомни: мозг лучше всего работает, когда ты сыт!» — гласит надпись на рекламном плакате кафе, который выложили в социальных сетях. На фоне — картина Федора Решетникова «Опять двойка».

Вот только нестандартный подход оценили не все местные жители. Их мнения разделились. Одни считают рекламную акцию непедагогичной, другие, напротив, выражают одобрение.

— Это, получается, мотивируют детей за плохое: можно не учиться, и тебя накормят бесплатно. Меня сегодня просто взорвало от этой новости, — возмущается автор поста.

По словам другого жителя Миасса, одноклассник его сына специально просил учителя поставить ему двойку в надежде поесть шаурмы.

Другие увидели в акции идею поддержать ребенка в стрессовой ситуации. Третьи — начали мечтать о бесплатной еде и сончасе за прогул на работе.

Заведение не похоже на обычную забегаловку. Фото: БРАЙТСАЙД / BRIGHTSIDE Шава&Кофе / Vk.com

В самом заведении корреспонденту КП-Челябинск рассказали, что задачи поощрять детей за плохую учебу не было.

— Акция заключается в том, что ученик школы, студент колледжа или университета приходит к нам, показывает электронный дневник, и, если у него сегодня есть двойка, мы ему бесплатно готовим студенческий комбо, в который входит малюсенькая шаверма и лимонад, — рассказал КП-Челябинск менеджер кафе «Брайдсайд» Тихон. — До сих пор критики по поводу акции не было. Все относились нормально. Но вчера начали писать, что якобы из-за этой акции дети специально начинают плохо учиться, чтобы получить еду бесплатно. Но акция задумывалась с другим смыслом — дать поддержку, поднять настроение, потому что двойка — это неприятно.

В кафе рассказали также, что акция действовала в заведении с 1 по 15 сентября, затем ее продлили до конца месяца. В среднем студенческое комбо по ней ежедневно получали около 20 студентов и школьников.

Фото: БРАЙТСАЙД / BRIGHTSIDE Шава&Кофе / Vk.com

— Мы позиционируем себя как фаст-фуд с хорошим обслуживанием и нестандартным подходом, — продолжает Тихон. — У нас играет рок, продается мерч (кружки, футболки и кепки), сотрудники все с татуировками, а среди постоянных клиентов — подростки, молодежь, взрослые и даже пожилые люди, которые привыкли все делать по-своему и выбирать свой путь.

Это не первое кафе в регионе, где учащиеся могут бесплатно поесть, показав дневник. Так, челябинский предприниматель Оганнес Оганнисян кормит школьников шаурмой за хорошие оценки. Благодаря этой акции владелец кафе прославился, к нему начали стекаться отличники со всех районов города, а сам бизнесмен получил много благодарных отзывов от родителей и учителей.

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