В Курганской области ввели QR-коды для посещения театров, музеев и спортивных соревнований

Посещать концерты и спектакли смогут только привитые и переболевшие Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Курганской области ввели новые коронавирусные ограничения. С 4 октября посещать культурные и спортивные заведения смогут только те, кто привился против коронавируса, недавно переболел им или имеет справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Чтобы попасть на концерт, в музей, библиотеку, кинотеатр, фитнес-центр, спортзал, бассейн, на физкультурное или спортивное мероприятие, гражданам нужно будет подтвердить, что они не больны коронавирусом.

Для этого понадобится либо QR-код из сертификата о вакцинации, либо справка о перенесенном не менее полугола назад Covid-19, либо справка об отрицательном результате ПЦР-теста. Последний документ действителен, только если выдан не более чем за 72 часа до момента предъявления. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

Вместе с одним из названных документов на входе в культурное или спортивное заведение курганцам придется показывать удостоверение личности.

Пока что ограничения ввели для государственных и муниципальных учреждений. Но частным кинотеатрам и спортклубам правительство рекомендовало также установить «антиковидный фильтр» для посетителей.

«Фильтровать» на входе в театры и спортзалы будут только совершеннолетних жителей и гостей Курганской области. У детей справку о болезни или ПЦР-тесте спрашивать не станут. Детские спортивные секции в регионе также продолжат работу в обычном режиме.

Как отметили в пресс-службе правительства Курганской области, в регионе растет заболеваемость Covid-19, врачи работают с перегрузками.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 133 новых случая коронавируса. Сейчас в Курганской области болеют 7680 человек, из них 1813 госпитализированы. Прививочная компания, которая могла бы остановить рост заболеваемости, не дала желаемого эффекта: слишком малая часть жителей вакцинировалась. По данным правительства, привились лишь немногие из работников сферы услуг, постоянно контактирующих с большим количеством людей.

— Пункты вакцинации работали все лето и продолжают работать, но, к сожалению, темпы вакцинации снизились. Мы пока не достигли планового показателя, который позволил бы нам отказаться от ограничений — в регионе привито 69% от целевого показателя. Дельта-штамм, который сейчас циркулирует, характеризуется высокой заразностью. Поэтому мы вводим дополнительные фильтры в местах массового скопления людей, — объяснила решение о новых ограничениях вице-губернатор Курганской области Лариса Кокорина.

О QR-кодах заговорили и в соседней Челябинской области. Возможность введения ограничений на посещение кинотеатров и кафе упомянул мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Но вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что о подобных запретах речи пока не идет.

— Посещение хоккейных матчей остается по QR-кодам. Введение дополнительных ограничительных мер в Челябинской области не планировалось, — сообщила Ирина Гехт.

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