Челябинцы могут бесплатно измерить насыщение крови кислородом в 46 аптеках

Бесплатно измерить сатурацию можно в государственных аптеках Челябинской области Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области сократилось число пульсоксиметров для бесплатного измерения насыщения крови кислородом — сатурации. КП-Челябинск узнала у заместителя директора «Областного аптечного склада» Натальи Денисовой обновленный список адресов, где можно оценить состояние своего здоровья. Рассказываем, в каком районе устройств больше всего.

— Пульсоксиметры в сети «Государственных аптек» для бесплатного измерения уровня сатурации были и есть, — рассказала Наталья Денисова. — Но за год работы часть приборов вышла из строя — это естественный процесс. Всего у нас 300 аптек, в 204 из них были распределены пульсоксиметры. Покрытие достаточно серьезное, поскольку в крупные аптеки при ФАПах и больницах приборы не поставлялись, так как в медицинские учреждения и так оборудованы этими устройствами. На сегодняшний день всего 23 пульсоксиметров по всей Челябинской области вышли из строя, 204 — продолжают работать.

Фото: Минздав Челябинской области

Оценить состояние своего здоровья люди могут бесплатно в аптеках «Областного аптечного склада». Они, согласно предоставленному Натальей Денисовой списку, поставлены в 204 аптеки сети: в Челябинской области — 199, еще пять — в Екатеринбурге.

В Челябинске устройства поступили в 46 аптек, которые разбросаны по семи районам города. Больше всего пульсоксиметров в Центральной районе – 11, Тракторозаводском — девять, Калининском — семь. В Металлургическом районе измерить сатурацию можно в шести аптеках, по пять приборов в Советском, Курчатовском и Ленинском районах. Мы собрали для вас адреса в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Перед каждым использованием устройства обрабатывают антисептиком.

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