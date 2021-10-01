В аптеках Челябинской области сократилось число бесплатных пульсоксиметров для измерения сатурации

Перед использованием прибор в аптеке должны обработать антисептиком. Фото: Абрамов Андрей, Минздравствуйте / Telegram.com

В Челябинской области стало меньше приборов для измерения уровня насыщения крови кислородом. Завезенные минувшей осенью в государственные аптеки региона пульсоксиметры начали выходить из строя. Как сообщила КП-Челябинск заместитель директора «Областного аптечного склада» Наталья Денисова, возможность абсолютно бесплатно измерить сатурацию у людей осталась — непригодными для использования оказались всего 27 устройств.

— Пульсоксиметры в сети «Государственных аптек» для бесплатного измерения уровня сатурации были и есть, — рассказала Наталья Денисова. — Но за год работы часть приборов вышла из строя — это естественный процесс. Всего у нас 300 аптек, в 227 из них были распределены пульсоксиметры. Покрытие достаточно серьезное, поскольку в крупные аптеки при ФАПах и больницах приборы не поставлялись, так как в медицинские учреждения и так оборудованы этими устройствами. На сегодняшний день всего 27 пульсоксиметров по всей Челябинской области вышли из строя, 200 — продолжают работать.

По словам Натальи Денисовой, больше всего вышедших из строя устройств для измерения уровня кислорода в крови находились в челябинских аптеках.

— Необходимости докупать приборы, чтобы приборов было еще больше, на сегодняшний день нет,— добавила Наталья Денисова. — Пульсоксиметрами снабжены все ФАПы, поликлиники и больницы Челябинской области. У терапевтов, которые ходят по участкам, есть возможность брать их с собой, а также использовать для измерения на приеме.

Абсолютно бесплатно измерить сатурацию в государственных аптеках Челябинской области могут все желающие с прошлой осени. Главное – знать, куда ехать, и какие значения прибора должны вас насторожить. Обновленный полный список адресов, где можно проверить состояние своего здоровья, КП-Челябинск опубликует в ближайшее время.

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