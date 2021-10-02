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Спорт2 октября 2021 1:07

В бодифитнес из балета: чемпионка мира из Челябинска Татьяна Мандолина о женской маскулинности и жестких диетах

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) именитая спортсменка рассказала о своих победах и методиках подготовки
Авторы (2):
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
Алина ПОКРОВСКАЯАлина ПОКРОВСКАЯ
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Не престижнейшем турнире "Арнольд Классик" Татьяна Мандолина одержала убедительную победу. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Не престижнейшем турнире "Арнольд Классик" Татьяна Мандолина одержала убедительную победу. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Челябинка Татьяна Мандолина вернулась в спорт всего несколько лет назад и уже сумела трижды зайти на Олимп в своем виде спорта. Она уже двукратная чемпионка мира по бодифитнесу, победительница чемпионата Европы! Недавно в испанской Севилье — на престижнейшем турнире «Арнольд Классик Европа» , который фактически является аналогом чемпионата мира, Татьяна Мандолина выиграла все, что можно. Стала победительницей в ростовой категории до 163 см, в классе «Мастера» и получила Кубок абсолютной чемпионки. Безоговорочная победа. При этом судьи отдали челябинке «золото» единогласным решением!

Татьяна Мандолина за несколько лет вернула себе идеальную форму и снова побеждает на турнирах. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Татьяна Мандолина за несколько лет вернула себе идеальную форму и снова побеждает на турнирах. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

ТРИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Татьяна Мандолина раскрыла секреты своего успеха. Оказалось, что еще в 17 лет она стала мастером спорта по фитнесу, потом на 14 (!) лет фактически забросила спорт. Получила диплом УралГУФК — специалист по спорту, потом — юриста (по уголовному праву), а после — еще одно высшее образование — государственное и муниципальное управление. Вышла замуж, родила сына… Нет, конечно, на диване не валялась, работала инструктором в одном из фитнес-центров Челябинска, специалистом в крупной международной торговой сети.

— Я сначала балетом занималась, потом художественной гимнастикой, лет в 14 пришла в атлетический зал, и через несколько лет уже выполнила норматив «Мастера спорта России». Спорт не отпускает. Даже, когда активно не тренировалась, у меня всегда мурашки по телу бежали, когда приходила на турниры по бодибилдингу и фитнесу. Всегда хотелось выйти на сцену, выступать перед аудиторией. Вот я к этому и вернулась, — улыбается Татьяна Мандолина.

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Татьяна Мандолина с наградами с "Арнольд Классик".

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Татьяна Мандолина с наградами с "Арнольд Классик".

Фото: Кирилл САДЫКОВ

СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Титулованная спортсменка считает, что спортсмену нельзя останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше.

— В мировом рейтинге до турнира «Арнольд Классик» я была на седьмом месте. Новых данных пока нет, но, наверняка, я поднялась, — рассказывает Татьяна Мандолина. — Моя задача сейчас — стать первом в этом рейтинге… Если честно, то спортзал для меня — это отдых. Получаю удовольствие от всего этого процесса. Без этого давно бы уже бросила все. Я и начинающим спортсменам говорю — спорт это для здоровья. Будет здоровье — придут победы и призовые места. Не понимаю, когда молодежь, бывает, говорит, что все отдадут ради победы. Найдите себе грамотного тренера и начинайте заниматься. И еще важна дисциплина. Ты должен четко знать, что и как будешь делать, скажем, в сегодняшний день, и следовать этому расписанию… Я и сына к этому приучаю. Ему сейчас шесть лет. Он пару раз в неделю, а то и чаще ходит со мной в зал — разминается, отжимается, подтягивается, а еще дзюдо занимается.

Медали с турнира "Арнольд Классик".

Медали с турнира "Арнольд Классик".

Фото: Кирилл САДЫКОВ

КУДА СУДЬИ СМОТРЯТ

Спецы, которые смотрели недавнее выступление Татьяна на «Арнольд Классик» в испанской Севилье, говорят, что Мандолина была идеальна, и придраться в ее фигуре не к чему.

— Конечно, если судить строго, то в бодибилдинге, бодифитнесе судейство субъективное. Как и, скажем, в гимнастике, фигурном катании, отчасти, боксе, других видах единоборств. Но все же есть четкие судейские критерии, — поясняет Татьяна Мандолина. — Фигура должна быть «рюмочкой» — тонкая талия, более широкие плечи и глубокая проработка мышц. Плюс сепарация и дефиниция. Первое — это, когда не вооруженным глазом видно разделение мышечных групп, их отчетливая прорисовка, второе — это визуальная детализация мышечных волокон на отдельные волокна и низкий процент жировой ткани. Еще смотрят гармоничность проработки мышц всего тела. А то может быть накаченный пресс и плечи, но что-то «отставать»… В Севилье судьи из 10 разных стран оценивали выступления участниц. Все отдали голоса в мою пользу.

Татьяна Мандолина поделилась секретами успеха. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Татьяна Мандолина поделилась секретами успеха. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

ГОТОВЛЮСЬ В ЧИСТУЮ

Конечно, мы не могли пройти мимо разных диет, методик питания и фармакологии. В таких видах спорта это едва ли не прямой путь к успеху.

— Я сейчас даже по лицу и внешнему виду человека могу сказать, чем и как он питается, что у него в рационе. По цвету лица, в основном — здоровый или не очень…

— А ваш рацион из чего состоит, каких диет придерживаетесь?

— Процентов 80 успеха в нашем виде спорта, да и во многих других — это правильное питание. Я не хочу и не называю это диетой. Можно просто ограничениями. Так, например, в моем рационе совсем немного мучного и сладкого, при подготовке к турнирам вообще это исключаю. Уже долгое время — лосятина — покупаю ее у охотников, морепродукты, в основном, креветки, яйца, крупы, овощи. Правильное соотношение белков и углеводов. По жидкости — тут своя метода. Сначала ты много пьешь — по 5-6 литров в день, а потом отменяешь эту программу (сушишься) для того, чтобы выделить мышцы. И, конечно, тренировки — по 8-10 часов раз пять-шесть в неделю. Плюс кардиотренировки на специальных тренажерах.

— Татьяна, а что по поводу фармакологических препаратов? Некоторые считают, что бодибилдинг «заточен» на «фарме»… Как вы к этому относитесь?

— Лично я готовлюсь в чистую. Без фармакологических препаратов. Без них ты никогда не перекачаешься. У меня свой голос, та же внешность, что и раньше. Гормонально я никак не воздействую на свой организм, и не борюсь за «мужественность» своей внешности.

— А как можно увидеть, что спортсмен принимает какие-то препараты?

— У женщин это может быть несколько расплывшееся лицо, более грубый голос, жесткая кондиция тела — фактические «тотальная маскулизация».

Татьяна Мандолина умеет тренироваться и со вкусом отдыхать. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Татьяна Мандолина умеет тренироваться и со вкусом отдыхать. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

— Делаете ли какие-то косметологические процедуры? Может поделитесь секретами?

— Ничего особенного. Спорт сам по себе дело полезное и омолаживающее. Иногда применяю скипидарные ванны. Такая физиотерапевтическая процедура стоит три копейки, но эффект очень хороший. Они полезны для того, что похудеть и подтянуть кожу. Скипидар, на самом деле, это эфирные масла, которые извлекают из смолы хвойных деревьев. Есть методика растворения ее в воде, — делится своим опытом Татьяна Мандолина. — Использую обертывания, маски. Еще вакуумный массаж. Конечно, многие процедуры можно и нужно применять после консультации с врачом или специалистом. Многое еще зависит от режима сна. Гормон роста вырабатывается примерно с 23 часов до часа ночи. Это здоровый сон, который продляет и молодость организма. Так, что старайтесь засыпать до 11 вечера.

О ЕВРОПЕ И ПЦР

Любопытен и вопрос с так называемыми «ковид-паспортами» для выезда за рубеж и финансовой стороной вопроса — во сколько для Татьяны обошлось участие в турнире «Арнольд Классик» в Севилье?

— Ездила на турнир за свой счет. Виза, билеты, проживание, питание, стартовый взнос — все встало примерно в 150 тысяч рублей. Гостиницы и такси там очень дорогие, почему-то. Что касается ковидных ограничений, то у меня почему-то все просто получается. На Министерство спорта России приходит приглашение на турнир, я отправляю документы на визу, получаю ее, сдаю ПЦР-тест, и еду на турнир с «зеленым» ковид-паспортом. Я так летела в Европу даже в период жестких ограничений. Сейчас у меня будут турниры в Праге и Испании, и, похоже, для еще большей уверенности я привьюсь европейской вакциной Pfizer.

Татьяна с любимым супругом и сынишкой. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Татьяна с любимым супругом и сынишкой. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Кстати, в последнее время Министерство спорта Росси стало здорово помогать национальной команде по бодибилдингу и фитнесу. Для нас проводят тренировочные сборы, экипируют сборную. Недавно выдали целый комплект формы — сумку с фирменной одеждой и обувью. Стоит все это около 120 тысяч рублей.

КСТАТИ

Татьяна Мандолина в конце сентября в абсолютном зачете выиграла еще один престижный международный турнир федерации бодибилдинга IFBB — Diamond Cup Praque-2021 («Алмазный Кубок Праги»). Следующее состязание — выступление на не менее престижном международном турнире Universe Pro в испанском Марбелье.

На недавнем турнире в Праге Татьяна Мандолина снова стала чемпионкой. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

На недавнем турнире в Праге Татьяна Мандолина снова стала чемпионкой. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

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