В бодифитнес из балета: чемпионка мира из Челябинска Татьяна Мандолина о женской маскулинности и жестких диетах

Не престижнейшем турнире "Арнольд Классик" Татьяна Мандолина одержала убедительную победу. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Челябинка Татьяна Мандолина вернулась в спорт всего несколько лет назад и уже сумела трижды зайти на Олимп в своем виде спорта. Она уже двукратная чемпионка мира по бодифитнесу, победительница чемпионата Европы! Недавно в испанской Севилье — на престижнейшем турнире «Арнольд Классик Европа» , который фактически является аналогом чемпионата мира, Татьяна Мандолина выиграла все, что можно. Стала победительницей в ростовой категории до 163 см, в классе «Мастера» и получила Кубок абсолютной чемпионки. Безоговорочная победа. При этом судьи отдали челябинке «золото» единогласным решением!

Татьяна Мандолина за несколько лет вернула себе идеальную форму и снова побеждает на турнирах. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

ТРИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Татьяна Мандолина раскрыла секреты своего успеха. Оказалось, что еще в 17 лет она стала мастером спорта по фитнесу, потом на 14 (!) лет фактически забросила спорт. Получила диплом УралГУФК — специалист по спорту, потом — юриста (по уголовному праву), а после — еще одно высшее образование — государственное и муниципальное управление. Вышла замуж, родила сына… Нет, конечно, на диване не валялась, работала инструктором в одном из фитнес-центров Челябинска, специалистом в крупной международной торговой сети.

— Я сначала балетом занималась, потом художественной гимнастикой, лет в 14 пришла в атлетический зал, и через несколько лет уже выполнила норматив «Мастера спорта России». Спорт не отпускает. Даже, когда активно не тренировалась, у меня всегда мурашки по телу бежали, когда приходила на турниры по бодибилдингу и фитнесу. Всегда хотелось выйти на сцену, выступать перед аудиторией. Вот я к этому и вернулась, — улыбается Татьяна Мандолина.

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Татьяна Мандолина с наградами с "Арнольд Классик". Фото: Кирилл САДЫКОВ

СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Титулованная спортсменка считает, что спортсмену нельзя останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше.

— В мировом рейтинге до турнира «Арнольд Классик» я была на седьмом месте. Новых данных пока нет, но, наверняка, я поднялась, — рассказывает Татьяна Мандолина. — Моя задача сейчас — стать первом в этом рейтинге… Если честно, то спортзал для меня — это отдых. Получаю удовольствие от всего этого процесса. Без этого давно бы уже бросила все. Я и начинающим спортсменам говорю — спорт это для здоровья. Будет здоровье — придут победы и призовые места. Не понимаю, когда молодежь, бывает, говорит, что все отдадут ради победы. Найдите себе грамотного тренера и начинайте заниматься. И еще важна дисциплина. Ты должен четко знать, что и как будешь делать, скажем, в сегодняшний день, и следовать этому расписанию… Я и сына к этому приучаю. Ему сейчас шесть лет. Он пару раз в неделю, а то и чаще ходит со мной в зал — разминается, отжимается, подтягивается, а еще дзюдо занимается.

Медали с турнира "Арнольд Классик". Фото: Кирилл САДЫКОВ

КУДА СУДЬИ СМОТРЯТ

Спецы, которые смотрели недавнее выступление Татьяна на «Арнольд Классик» в испанской Севилье, говорят, что Мандолина была идеальна, и придраться в ее фигуре не к чему.

— Конечно, если судить строго, то в бодибилдинге, бодифитнесе судейство субъективное. Как и, скажем, в гимнастике, фигурном катании, отчасти, боксе, других видах единоборств. Но все же есть четкие судейские критерии, — поясняет Татьяна Мандолина. — Фигура должна быть «рюмочкой» — тонкая талия, более широкие плечи и глубокая проработка мышц. Плюс сепарация и дефиниция. Первое — это, когда не вооруженным глазом видно разделение мышечных групп, их отчетливая прорисовка, второе — это визуальная детализация мышечных волокон на отдельные волокна и низкий процент жировой ткани. Еще смотрят гармоничность проработки мышц всего тела. А то может быть накаченный пресс и плечи, но что-то «отставать»… В Севилье судьи из 10 разных стран оценивали выступления участниц. Все отдали голоса в мою пользу.

Татьяна Мандолина поделилась секретами успеха. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

ГОТОВЛЮСЬ В ЧИСТУЮ

Конечно, мы не могли пройти мимо разных диет, методик питания и фармакологии. В таких видах спорта это едва ли не прямой путь к успеху.

— Я сейчас даже по лицу и внешнему виду человека могу сказать, чем и как он питается, что у него в рационе. По цвету лица, в основном — здоровый или не очень…

— А ваш рацион из чего состоит, каких диет придерживаетесь?

— Процентов 80 успеха в нашем виде спорта, да и во многих других — это правильное питание. Я не хочу и не называю это диетой. Можно просто ограничениями. Так, например, в моем рационе совсем немного мучного и сладкого, при подготовке к турнирам вообще это исключаю. Уже долгое время — лосятина — покупаю ее у охотников, морепродукты, в основном, креветки, яйца, крупы, овощи. Правильное соотношение белков и углеводов. По жидкости — тут своя метода. Сначала ты много пьешь — по 5-6 литров в день, а потом отменяешь эту программу (сушишься) для того, чтобы выделить мышцы. И, конечно, тренировки — по 8-10 часов раз пять-шесть в неделю. Плюс кардиотренировки на специальных тренажерах.

— Татьяна, а что по поводу фармакологических препаратов? Некоторые считают, что бодибилдинг «заточен» на «фарме»… Как вы к этому относитесь?

— Лично я готовлюсь в чистую. Без фармакологических препаратов. Без них ты никогда не перекачаешься. У меня свой голос, та же внешность, что и раньше. Гормонально я никак не воздействую на свой организм, и не борюсь за «мужественность» своей внешности.

— А как можно увидеть, что спортсмен принимает какие-то препараты?

— У женщин это может быть несколько расплывшееся лицо, более грубый голос, жесткая кондиция тела — фактические «тотальная маскулизация».

Татьяна Мандолина умеет тренироваться и со вкусом отдыхать. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

— Делаете ли какие-то косметологические процедуры? Может поделитесь секретами?

— Ничего особенного. Спорт сам по себе дело полезное и омолаживающее. Иногда применяю скипидарные ванны. Такая физиотерапевтическая процедура стоит три копейки, но эффект очень хороший. Они полезны для того, что похудеть и подтянуть кожу. Скипидар, на самом деле, это эфирные масла, которые извлекают из смолы хвойных деревьев. Есть методика растворения ее в воде, — делится своим опытом Татьяна Мандолина. — Использую обертывания, маски. Еще вакуумный массаж. Конечно, многие процедуры можно и нужно применять после консультации с врачом или специалистом. Многое еще зависит от режима сна. Гормон роста вырабатывается примерно с 23 часов до часа ночи. Это здоровый сон, который продляет и молодость организма. Так, что старайтесь засыпать до 11 вечера.

О ЕВРОПЕ И ПЦР

Любопытен и вопрос с так называемыми «ковид-паспортами» для выезда за рубеж и финансовой стороной вопроса — во сколько для Татьяны обошлось участие в турнире «Арнольд Классик» в Севилье?

— Ездила на турнир за свой счет. Виза, билеты, проживание, питание, стартовый взнос — все встало примерно в 150 тысяч рублей. Гостиницы и такси там очень дорогие, почему-то. Что касается ковидных ограничений, то у меня почему-то все просто получается. На Министерство спорта России приходит приглашение на турнир, я отправляю документы на визу, получаю ее, сдаю ПЦР-тест, и еду на турнир с «зеленым» ковид-паспортом. Я так летела в Европу даже в период жестких ограничений. Сейчас у меня будут турниры в Праге и Испании, и, похоже, для еще большей уверенности я привьюсь европейской вакциной Pfizer.

Татьяна с любимым супругом и сынишкой. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

Кстати, в последнее время Министерство спорта Росси стало здорово помогать национальной команде по бодибилдингу и фитнесу. Для нас проводят тренировочные сборы, экипируют сборную. Недавно выдали целый комплект формы — сумку с фирменной одеждой и обувью. Стоит все это около 120 тысяч рублей.

КСТАТИ

Татьяна Мандолина в конце сентября в абсолютном зачете выиграла еще один престижный международный турнир федерации бодибилдинга IFBB — Diamond Cup Praque-2021 («Алмазный Кубок Праги»). Следующее состязание — выступление на не менее престижном международном турнире Universe Pro в испанском Марбелье.

На недавнем турнире в Праге Татьяна Мандолина снова стала чемпионкой. Фото из архива Татьяны Мандолиной.

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