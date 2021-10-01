Чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина из Челябинска выиграла престижный турнир в Праге

Татьяна Мандолина снова стала лучшей, теперь на турнире Diamond Cup-2921 в Праге. Фото соцсети.

В столице Чехии завершились международные соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу федерации бодибилдинга IFBB — Diamond Cup Praque-2021 («Алмазный Кубок Праги»). Двукратная чемпионка мира, абсолютная победительница недавнего турнира «Арнольд Классик» из Челябинска Татьяна Мандолина снова стала лучшей. Она выиграла абсолютный зачет в категории «Мастера» среди спортсменок ростом до 163 см.

А в эти выходные — 2 и 3 октября, Татьяна снова поборется за награды не менее престижного международного турнира Universe Pro в испанском Марбелье.

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