«Какое скотское отношение»: микрорайон возле челябинской больницы накрыло облако черной пыли

Черное облако пыли окутывает больницу несколько недель. Фото: читатель КП

В челябинской больнице № 2, где в прошлом году взорвалась кислородная станция, приступили к ремонту крыши. Только работы стали настоящим испытанием для пациентов, жителей близлежащих домов и всех, кто приезжает на отдых к памятнику Курчатову и стадиону им. Елесиной. От плотных облаков пыли не спасает ни одна маска.

Жительница Челябинска сняла на видео, как рабочие ссыпают стройвещества типа керамзита с крыши в машину. Они падает с грохотом и создают огромное облако пыли, которое разносится к памятнику Курчатова и остановке общественного транспорта. Плотным слоем покрыты машины и весь тротуар.

— Какое скотское отношение у нас к самим себе и своему городу. Работы идут уже несколько недель и никому дела нет до здоровья людей, экологии, чистоты в городе. Можно же было хотя бы накрыть машину пленкой, — говорит жительница.

От пыли страдают жители соседних домов, студенты, которые живут в общежитии рядом с больницей и учатся в соседних корпусах.

— Эта мелкая пыль разносится далеко и оседает на всех поверхностях. Потом ветром ее снова раздувает. Есть много вариантов решения таких строительных задач, но здесь второй месяц просто засыпают пешеходов песком и пылью, — возмущается челябинка.

В прошлом году в ГКБ №2 взорвалась кислородная станция, обеспечивающая отделение для коронавирусных больных. После хлопка начался пожар. Персонал больницы быстро эвакуировал всех пациентов. Обошлось без жертв. Но скончались несколько пациентов в реанимационном отделении. В больнице заявили, что они умерли не из-за скачка подачи кислорода. После инцидента ковидное отделение закрыли и больница вернулась к прежнему режиму работы.

«Комсомольская правда» направила запрос руководству больницу с просьбой прокомментировать ситуацию с загрязнением во время ремонтных работ.

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