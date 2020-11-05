Кислородная станция, взорвавшаяся в челябинской больнице, стала «опасной» после установки допоборудования

Насколько опасно оборудование пока неясно. Фото: Пожарный надзор по г. Челябинск

Кислородная станция, которая взорвалась 31 октября 2020 в ГКБ№2, стала «опасной» после установки дополнительного оборудования при перепрофилировании больницы в ковидный госпиталь. Результаты предварительного анализа аварии озвучили в пресс-службе Ростехнадзора.

В России действует закон, который обязывает организации, использующие опасные производственные объекты, страховать свою гражданскую ответственность. То есть в случае аварии, страховая компания возмещает ущерб пострадавшим. Эксплуатирующая организация обязана направить в Ростехнадзор сведения об объекте для регистрации в госреестре и заключить договор страхования. Она же несет ответственность за достоверность данных об опасном объекте.

— Сведения об объекте, в отношении которого запрашивается информация (запрос касался кислородной станции, — прим. автора), эксплуатирующей организацией в территориальный орган Ростехнадзора для регистрации в государственном реестре ОПО (опасный производственный объект) не направлялись. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте обеспечено не было, — комментируют в пресс-службе ведомства.

В Ростехнадзоре объяснили: однозначно определить, как называется кислородная станция и каков ее класс опасности, сейчас нельзя, потому что оборудование разрушено в результате пожара, а документов и информации о составе, технических характеристиках и количестве кислорода на момент после аварии нет.

— По результатам анализа предварительной информации об обстоятельствах аварии предполагается, что признаки опасности, идентифицирующие объект в качестве ОПО, появились после проведения на нем работ с установкой дополнительного оборудования при перепрофилировании медицинской организации на работу с пациентами больными коронавирусом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проведения технического расследования, — предполагают в Ростехнадзоре.

По статье 9.19 КоАП РФ, за использование опасного объекта (за исключением ввода в эксплуатацию) без страховки в случае аварии на должностные лица накладывается административный штраф 15-20 тысяч рублей, на юридических от 300 до 500 тысяч рублей.

Взрыв кислородной станции в больнице Челябинска вызвал много вопросов. Как работает подобная система и почему там умерли сразу пять пациентов? Инженер по медтехнике рассказал, что могло привести к ЧП. Читайте также историю челябинки, чья семья пострадала при взрыве.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео Онлайн-трансляция с места ЧП — на нашем сайте.

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