В минкульте Челябинской области рассказали, как вернуть билеты на концерт, если нет QR-кода

QR-код можно предъявить на телефоне или распечатать. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 18 октября в регионе вводится особый режим, по которому проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек возможно только при наличии QR-кода. Получить его можно, поставив прививку и пройдя регистрацию через Госуслуги. Как будет работать новая система, разъяснил министр культуры Алексей Бетехнин.

— Самая жесткая мера — это полный запрет на мероприятия, это у нас уже было, — отметил Алексей Бетехтин. — Сейчас у человека остается возможность посещать мероприятия. — Мы понимаем, что будет спад посещений и готовы возвращать 100% стоимости билетов. Можем поменять билет на более позднее время, если человек планирует получить QR-код.

Сейчас театры в срочном порядке закупают сканеры. QR-код можно считывать с помощью телефона, но это занимает до нескольких секунд, сканер же справляется за секунду.

— Сканеры стоят от 6 до 10 тысяч рублей. Театры самостоятельно их закупят за свои внебюджетные средства, — сообщил министр культуры. — Это разовая затрата. До 18 октября мы успех закупить.

Как получить QR-код

QR-код можно получить через сайт или приложение Госуслуг. Как правило, справка о вакцинации формируется автоматически, как только человек поставил прививку.

—-У меня была простор справка, я вчера зашел и получил код в течение трех минут, — поделился личным опытом Алексей Бетехтин. — Но есть пенсионеры, у которых нет смартфона или возможности скачать приложение. Я советую обратиться к знакомым, родственникам, которые смогут распечатать код. Вообще это можно сделать в любой нашей библиотеке. Выйти в Госуслуги и попросить сотрудника бесплатно распечатать.

Куда можно ходить без QR-кода

QR-код не обязателен, если зрителям нет 18 лет. Мероприятия могут проходить свободно, если в зале менее 100 человек. Так, ограничения не коснутся кинотеатров, где есть небольшие залы, а также камерных театров. Если заведения не хотят вводить код, они могут сами продавать не более 99 билетов.

Как быть, если билет на гастрольный концерт

Больше всего вопросов сейчас у гастрольных агентств, которые продают билеты, например, через кассы.ру, а там свои условия возврата. Пока, по данным минкульта, никто от визита в Челябинск не отказался. Ближайший концерт — Little Big 20 октября в Центре международной торговли. 22 октября стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета в концертном зале имени Прокофьева. Зрители также должны будут предъявить на входе паспорт и QR-код.

На международный фестиваль Юрия Башмета можно будет попасть только по QR-коду. Фото: gubernator74.ru

Вернуть 100% стоимости билета на гастрольный спектакль или концерт можно только за 10 дней до мероприятия. За 5-9 дней вернут 50% стоимости, за 3-4 дня — 30%, за 2 дня билеты к возврату не принимаются.

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