В Челябинской области ввели обязательные QR-коды для посещения кино, театра и спортивных соревнований

Ограничения начнут действовать через две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области с 18 октября в театры, кино и на спортивные соревнования будут пускать по QR-кодам. Соответствующее решение о было принято на оперативном штабе. Распоряжение о введении противокоронавирусных ограничений уже подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Региональным оперштабом по противодействию распространению коронавируса принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек, — говорится в сообщении правительства. — Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий — культурных, развлекательных и спортивных — при наличии у каждого из участников действующего QR-кода.

Распоряжение вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Ситуация по распространению коронавируса в Челябинской области остается неблагополучной. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила в минувшую пятницу, 1 октября, на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19. Но о введении новых ограничений — посещению кафе и кинотеатров по QR-кодам — тогда речи не шло.

Отвечая на вопрос о появившейся в СМИ Магнитогорска информации о введении QR-кодов для посещения кинотеатров и кафе, Ирина Гехт не стала скрывать удивление.

— У нас Магнитогорск впереди планеты всей, — сказала Ирина Гехт. — Решили проявить себя, видимо, послушав выступление пресс-секретаря президента, решили идти в русле этих [ограничительных] тенденций. Введение или снятие ограничений — это решение штаба. Если оно бьудет принято по Челябинску или другим территориях, мы его озвучим.

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