Бронзового челябинского Хатико грозят убрать с Кировки

Одна из самых трогательных историй о любви и верности. Фото: Елена Дрожжина/vk.com, сецсети

С Кировки могут убрать памятник челябинском Хатико. В начале недели символ преданности, любви и верности вернулся после долгой реставрации, но уже сегодня стало известно, что его могут демонтировать. Причина — в документах. Как сообщил КП-Челябинск директор МАУ «Горсад им. Пушкина» (отвечает за Кировку) Игорь Клеин, Хатико установлен незаконно, без разрешений и каких-либо документов.

— Проблемы никакой нет, нужно просто правильно оформить документы. Я люблю собак, мне нравится памятник, трогает его история, но на сегодняшний день нахождение монумента на Кировке незаконно. Когда его вернули после реставрации (5 октября 2021 года, — Прим. ред.), я сказал, что ставить нельзя. А мне ответили — поставим, а потом будем решать, — говорит Игорь Клеин. — Но никаких документов мне не показали. Посчитали, раз он уже там был однажды, можно снова самовольно установить.

Отливали скульптуру в Екатеринбурге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы закрепить Хатико на его месте, по словам директора Кировки, достаточно собрать документы и законно все оформить. Тогда памятник передадут в КУИЗО, а потом поставят на баланс муниципального учреждения.

— Или нужно заключить договор с нашим учреждением. Тогда я возьму ответственность за этот памятник, буду за них ухаживать, чистить, убирать, — говорит Игорь Клеин. — В прошлый раз, когда памятник увезли на реконструкцию, тоже никто ничего не сообщил. Просто не предупредив, приехали рано утром и увезли. А мы тут все подпрыгивали, не знали, к кому обратиться, куда забрали, на чьем балансе он находится. Я уже понаподпрыгивался по этому поводу. Меня спрашивают: «У вас на балансе стоит? А я ответить ничего не могу. Когда его устанавливали (в 2018 году, — Прим. ред.), был другой директор. Возможно, у них были какие-то договоренности. Но сейчас я директор, и все должно быть по закону.

По словам Игоря Клеина, есть отдельный закон на счет установки памятников и скульптур, и его необходимо соблюдать:

— Одни Хатико поставили. Другие завтра черепаху принесут, которая дольше всего прожила, третьи — верблюда захотят установить, который первый в Челябинск зашел. Но это неправильно. Все должно быть согласовано.

На бронзового Хатико собирали 3,5 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инициатор установки памятника челябинка Елена Дрожжина удивлена, почему почти три года никому не было дела до документов, а сейчас вопрос этот подняли:

— Если вопрос только в документах, то почему такие жесткие сроки — до 12 октября? Хатико только на днях привезли из Екатеринбурга. Любимец всех челябинцев с января был на реконструкции по гарантии. Его ждали, про него постоянно спрашивали, — говорит Елена Дрожжина. — Я считаю, что администрация города должна поспособствовать тому, чтобы как можно быстрее дооформить все документы.

Бронзовая скульптура челябинского Хатико рассказывает историю пса, который два года жил на остановке в Металлургическом районе и ждал своего хозяина, погибшего в ДТП. В итоге и сам пес погиб под колесами машины. Активистов так поразила его история, что в 2015 году они решили поставить памятник. Организовали паблик «ВКонтакте» и объявили конкурс эскизов. Лучший проект подготовила челябинский архитектор Алла Давидович. На установку монумента за 630 тыс. рублей собирали 3,5 года всем городом. Но собрать удалось совсем мало, основную часть денег дал один из депутатов. Памятник челябинскому Хатико весом 60 кг в натуральную величину установили в 2018 году напротив Главпочтамта.

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