Администрация Челябинска утвердила план застройки в районе конгресс-холла на набережной реки Миасс

Благоустроить жилой дом мешает памятник архитектуры. Фото: 2gis.ru.

Согласно плану застройки на месте недостроенного конгресс-холла «Крылья» появятся общественно-деловой центр, рядом — гостиница станет жилым домом, возведут школу и многоуровневую автостоянку. Вопрос на публичные слушания вынес застройщик «Трест Апартаменты», владельцем которой является Сергей Лакницкий (он же совладелец «Треста Магнитострой»). Мероприятие прошло заочно, а возражения от жителей и заинтересованных сторон городское управление архитектуры принимало на почту.

В район застройки попал памятник архитектуры

Основное беспокойство вызвало небольшое старое здание на Свободы, 6. Оно встало на пути благоустройства многоквартирного дома, который изначально должен был быть гостиницей. Про памятник архитектуры «Насосная водопровода железной дороги» вспомнили в 2018 году, когда затеяли стройку к саммитам ШОСС и БРИКС. Собственник здания начала 20 века выступил перевода гостиницы в жилой дом:

— Я, как собственник земельного участка, не имею отношения к многоквартирному дому по улице Свободы, 4 и против того, чтобы жильцы многоквартирного дома пользовались моим земельным участком. Я категорически против размещения на земельном участке благоустройства, тротуаров и инженерных сетей.

Со своим предложением обратился депутат областного заксобрания Александр Шестаков. Очевидно, что здание с вековой историей не вписано в развитие набережной в самом центре Челябинска.

— Предлагаю рассмотреть возможность включения здания «Насосная водопровода железной дороги» в состав городской набережной реки Миасс, которая недавно введена в эксплуатацию, — отметил депутат.

Насосная водопровода железной дороги - объект культурного наследия Челябинской области. Фото: arhistrazh.livejournal.com

Застройщик ответил на претензии

На вопросы ответил представитель застройщика, компании «Трест Апартаменты». Им пришлось исключить из земельного участка парковку на 10 машино-мест.

— Данным проектом планировки и межевания предусмотрено сохранение объекта культурного наследия в существующих параметрах, — отметил застройщик. — Учитывая особый режим использования охранной зоны объекта культурного наследия, принято решение об исключении из границ земельного участка парковки на 10 машино-мест.

По итогам администрация признала публичные слушания состоявшимся и рекомендовала утвердить документацию по планировке территории.

Что собираются строить на набережной

В план застройки вошли несколько новых объектов. В первую очередь, «ребра», как самый громкий провал предыдущей власти, должны стать общественно-деловым центром с концертной и выставочной площадками, залом бракосочетаний. Но планы слегка урезали и вместо высотки это уже будет скромное десятиэтажное здание.

На противоположной стороне реки Миасс, на углу Береговой и Братьев Кашириных, будет административное здание и многоуровневая автостоянка. В районе Центра креативных индустрий SVOBODA2, появится еще один интересный объект, обозначенный как инженерная инфраструктура. По словам проектировщика, это будут очистные сооружения для реки Игуменка. Чуть выше, на Чкаловской, построят школу на 1200 мест.

План застройки утвержден администрацией Челябинска Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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