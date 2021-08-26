Подрежут «Крылья»: недостроенный конгресс-холл в Челябинске будет 10-этажным

Конгресс-холл: реальность и ожидание. Фото: Ирина Фадюшина, congress-74.ru

В Челябинске переделают проект недостроенного конгресс-холла «Крылья», прозванного в народе «ребра Дубровского». У здания будет всего 10 этажей, плюс еще один подземный. Об этом говорится в проекте планировке территории, который выставили на публичные слушания.

Генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий подтвердил, что высотного здания, которое планировалось ранее, уже не будет. По его словам, над изменениями сейчас работают несколько архитекторов, затем будет некий конкурс, но конкретных сроков нет.

Сейчас возле конгресс-холла делают набережную Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Концепция озвучена губернатором ни раз: концертный зал, выставочное пространство, зал бракосочетаний. Также будут детские общественный пространства, набережная сделана — вы же наверняка видели, — рассказал журналисту КП-Челябинск Виталий Передерий.

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А так выглядит строй-площадка с развязки Братьев Кашириных-Российская Фото: Ирина ФАДЮШИНА

ЧТО БУДЕТ РЯДОМ С КОНГРЕСС-ХОЛЛОМ?

Публичные слушания по планировке территории состоятся 16 сентября, начало в 13:30. Сегодня в доме архитектора открыли экспозицию проекта. В проекте территории, который определила глава города Наталья Котова, также появились многоуровневая парковка офисное здание и школа. Учебное заведение будет располагаться неподалеку от Центра креативных индустрий SVOBODA2.

— Это типовая школа на 1100 мест. Насколько я знаю, она трехэтажная, — сообщил проектировщик.

Еще один интересный объект — очистные сооружения на берегу реки Миасс.

— Это река Игуменка, которая идет под землей. Мы ее сюда выпускаем и очищаем, — уточнил проектировщик.

Инициатор слушаний — «Трест Апартаменты». Владелец компании — Сергей Лакницкий, он же совладелец известного в Челябинске «Треста Магнитострой». Как пояснил проектировщик, у них цель одна — у них реконструкция здания на Свободы, 4 — это еще один долгострой, который взялись возводить к саммитам ШОС и БРИКС. Сейчас здание имеет статус многофункционального центра, а его переводят в жилое. Подробнее — по ссылке.

Документация по планировке территории, выставленная в Доме архитектора Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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