Юрист разъяснил, насколько законна обязательная вакцинация в Челябинской области

Обязательной вакцинации подлежат жители региона, чья работа связана с постоянным контактом с людьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Согласно документу, начиная с сегодняшнего дня, 11 октября, в течение месяца люди из обозначенного в постановлении списка профессий должны поставить первый компонент прививки, до 11 декабря — второй. Исключение — для тех, у кого есть официальный медотвод.

Насколько законна такая мера? Не нарушает ли она прав сотрудников? Планируют ли власти вводить тотальную вакцинацию? Ответы на эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» дали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, главный юрист фирмы «СпецЮст» Александр Целых и бывший главный эпидемиолог региона Александр Выгоняйлов.

— Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — Мы уже неоднократно говорили о том, что течение заболевания становится сложнее и тяжелее. Это касается роста дыхательной недостаточности и нарастания пневмоний с показателей 22% до 80-90% буквально за сутки. Единственный путь остановить заболевание — вакцинация.

По словам Ирины Гехт, летом, когда не было вакцины или ее было недостаточно, власти не решались на такую меру. Но сегодня доз вакцины в регионе более чем достаточно, чтобы привить всех тех, кто работает непосредственно с людьми и находится в группе риска.

— Поэтому принято такое решение, и с сегодняшнего дня введена обязательная вакцинация для тех групп, которые находятся в постоянном контакте с людьми, — продолжает Ирина Гехт. — В декабре 2020 года в национальный календарь прививок было внесено изменение в части новой коронавирусной инфекции, и туда были включены такие категории как медицинские работники, педагоги. Но здесь это не ужесточение, а необходимая мера, чтобы обезопасить людей от заболевания, его тяжелого течения и, не дай Бог, летальных исходов, а также остановить рост заболеваемости в регионе, который мы сейчас фиксируем. И это без гриппа, который мы в регионе сейчас не фиксируем, но он однозначно будет. Это еще более утяжелит тот эпидпроцесс, который сейчас идет. Наибольший процент заболевших коронавирусом в настоящее время фиксируется среди работающих граждан и детей, в том числе до года.

Прививки с 11 октября обязаны поставить совершеннолетние жители региона, которые работают в отрасли общественного питания, торговли, сфера услуг, государственной и муниципальной службы, медицины, образования (в том числе частные школы), ЖКХ, социальной службы, тренеры, сотрудники фитнес-центров и работники культуры.

— Теоретически этот список, наверное, может быть расширен, но мы рассчитываем на сознательность людей, — добавила Ирина Гехт. — Сегодня для нас все категории, которые непосредственно контактируют с людьми, очень важны с точки зрения профилактики нераспространения инфекции. Но и предприятия в Челябинской области тоже активно вакцинируются — на ММК 80% сотрудников сделали прививки, на челябинском цинковом заводе — 90%. Есть сознательные работодатели и социально-ответственные предприятия, которые это делают, понимая, что заболеваемость крайне негативно скажется на их экономике.

Непривитых сотрудников ждет отстранение от работы на неопределенный срок. То есть, по закону, уволить не могут, но вот отправить в неоплачиваемый отпуск, который может быть продлен бесконечно долго, — запросто. Это предписано постановлением главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова. Избежать негативных последствий поможет справка о медотводе.

Работодатели пока не понимают, как все будет организовано. Кто будет проверять списки вакцинированных сотрудников, и какой процент привитых должен быть в организации, если такая норма в принципе есть.

Насколько новое постановление обязательно к исполнению, разъяснил главный юрист фирмы «СпецЮст» Александр Целых.

— Полагаю, что данное постановление обязательно и законно только в той мере, в которой оно не противоречит действующему законодательству, — считает Александр Целых. — Данный перечень организаций и сфер, которые указаны в постановлении, должен соответствовать федеральному перечню, который утвержден приказом Минздрава РФ в виде национального календаря прививок. Соответственно можно увидеть, что перечень, который утвержден санитарным врачом Челябинской области, несколько расширен. Работник, не желающий ставить прививку, в обоснование своего отказа может апеллировать к федеральному перечню Минздрава РФ.

Также в постановлении есть пункт об организации проведения профилактических прививок руководителями организаций. Если его трактовать, как обязанность, то, по словам Александра Целых, есть несоответствие с федеральным законодательством, так как организация и проведение вакцинации — обязанность и компетенция Минздрава, Роспотребнадзора и органов исполнительной власти субъекта в области здравоохранения.

— Что касается трудовых отношений, то у работодателя действительно есть право отстранить от работы сотрудников, не соблюдающих обязательный порядок, но это касается только некоторых видов работ, касающихся в частности высокого риска заболеваемости, — добавил Александр Целых. — В законе о профилактике населения указано, что любые негативные последствия, связанные с вакцинацией, прививочной кампанией, должны быть полностью устранены для потерпевшего или его родственников.

Бывший главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил своевременность и эффективность введения обязательной вакцинации.

— Мера давно назрела, это было необходимо, может быть, даже несколько раньше ввести, — считает Александр Выгоняйлов. — Когда степень обращаемости людей за прививкой снизилось, потому что народ подрасслабился. Эта мера безусловно эффективна в данный момент. Потому что все лица, которые имеют контакты с людьми, будут привиты, будут меньше болеть. Это положительно скажется на снижении уровня заболеваемости. Мера также поможет приблизиться к популяционному иммунитету.

По словам Александра Выгоняйлова, у каждого человека есть право ставить или не ставить прививку, но важно делать поправку на чрезвычайное положение, вызванное пандемией.

— Вакцинация обязательна, но никто не говорит о ее принудительном характере, — продолжает эксперт. — Ты добровольно отказываешься от вакцинации, но мы отстраняем тебя от работы, связанной с общением с большим количеством лиц. Все-таки не 100% профессий перечислено в этом постановлении, можно найти работу, которая не будет связана с большим количеством контактов. Глобального нарушения прав здесь не вижу.

Тотальная вакцинация, по мнению Александра Выгоняйлова, в Челябинской области невозможна в принципе. Не хватит ни вакцины, ни медицинских мощностей.

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