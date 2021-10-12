Замотанные памятники, архитектура и люди: челябинский фотограф устроила провокацию у памятника Александру II

Памятник задает новую моду и все больше привлекает внимание челябинцев. Фото: Екатерина Васильева.

Памятник Александру II на Алом поле привлек внимание творческих челябинцев. Фотограф Екатерина Васильева устроила необычный перформанс, одев подругу в мусорные мешки.

Идею для фотосессии ей подал сам монумент, который замотали пленкой перед открытием, но отложили событие на неопределенный срок. В итоге многие жители гадают: что за монумент установили на Алом поле, а особо нетерпеливые даже вскрыли пленку. Особенно символично замотанный памятник выглядит на фоне Храма Александра Невского, который закрыт лесами из-за реконструкции.

— Вдохновилась я происходящим в городе, — рассказала Екатерина Васильева. — И этим «безликим памятником», который в таком виде уже сам произведение искусства. И мне пришла эта метафора: замотанные памятники — замотанная архитектура — замотанные мы.

Челябинск создает новое направление в искусстве. Фото: Екатерина Васильева.

Екатерина отметила, что по время фотосессии, челябинцы доброжелательно относились к происходящему, а вот полиция не обратила на них внимание.

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