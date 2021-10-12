Челябинцы самовольно «открыли» памятник Александру II

фото: Павел Пономаренко
Прошедшей ночью неизвестные развернули полиэтилен, которым была укутана скульптура императора Александра II на Алом поле.
Памятник должны были торжественно открыть 10 октября, но в последний момент церемонию отложили на неопределенный срок.
фото: Павел Пономаренко
Некоторые горожане ранним утром 12 октября все же смогли увидеть скульптуру. Сейчас ее снова обернули непрозрачной пленкой.
Секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков назвал случившееся провокацией.
— Это сделали ночью три человека неопределенного возраста. Они попали на запись видеокамеры. Сейчас в ситуации разбирается полиция, — рассказал он.
Памятник снова спрятали
Фото: Лидия АНДРЕЕВА
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