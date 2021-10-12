Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 9:30

Челябинцы самовольно «открыли» памятник Александру II

Вскоре скульптуру снова спрятали
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: Павел Пономаренко

фото: Павел Пономаренко

Прошедшей ночью неизвестные развернули полиэтилен, которым была укутана скульптура императора Александра II на Алом поле.

Памятник должны были торжественно открыть 10 октября, но в последний момент церемонию отложили на неопределенный срок.

фото: Павел Пономаренко

фото: Павел Пономаренко

Некоторые горожане ранним утром 12 октября все же смогли увидеть скульптуру. Сейчас ее снова обернули непрозрачной пленкой.

Секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков назвал случившееся провокацией.

— Это сделали ночью три человека неопределенного возраста. Они попали на запись видеокамеры. Сейчас в ситуации разбирается полиция, — рассказал он.

Памятник снова спрятали

Памятник снова спрятали

Фото: Лидия АНДРЕЕВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru