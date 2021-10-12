Челябинцы самовольно «открыли» памятник Александру II

фото: Павел Пономаренко

Прошедшей ночью неизвестные развернули полиэтилен, которым была укутана скульптура императора Александра II на Алом поле.

Памятник должны были торжественно открыть 10 октября, но в последний момент церемонию отложили на неопределенный срок.

фото: Павел Пономаренко

Некоторые горожане ранним утром 12 октября все же смогли увидеть скульптуру. Сейчас ее снова обернули непрозрачной пленкой.

Секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков назвал случившееся провокацией.

— Это сделали ночью три человека неопределенного возраста. Они попали на запись видеокамеры. Сейчас в ситуации разбирается полиция, — рассказал он.

Памятник снова спрятали Фото: Лидия АНДРЕЕВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru