Руководитель Росздравнадзора прокомментировала проблему с нехваткой кислорода в больницах Челябинской области

В Росздравнадзор поступают жалобы на нехватку кислорода в больницах региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области жалуются на нехватку кислорода в некоторых больницах региона, где пациенты проходят лечение от коронавируса. Эту информацию на организованной региональным Минздравом пресс-конференции подтвердила руководитель территориального органа Росздравнадзора по области Лариса Землянская.

У Ларисы Землянской спросили, обращаются ли в Росздравнадзор с жалобами на очереди в поликлиниках, где рядом сидят больные и здоровые, на нехватку лекарств и кислорода в больницах.

— Такие жалобы поступают, но вернемся к истории, — ответила Лариса Землянская. — Как только началась новая коронавирусная инфекция, мы столкнулись с жалобами, и были проблемы со средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Естественно, только пошла организация проблемы, потому что никто не был готов к данной эпидемии и наплыва пациентов. Этот вопрос закрыли: наладили выпуск достаточного количества средств индивидуальной защиты. Сейчас проблем в этом нет.

Но в нужном количестве лекарственных препаратов, по ловам Ларисы Землянской, выпущено не было. У производителей, несмотря на наращивание темпов, возникали проблемы. Но и эти проблемы ушли.

— [Пришли] третья и четвертая волны. Да, есть жалобы на нехватку кислорода, — продолжила Лариса Землянская. — Вы знаете, мы съедаем где-то 62 тонны кислорода в сутки — такой объем нам необходим. Естественно, производители тоже не сразу были готовы к данному вопросу. Но озаботились им еще до поступления жалоб.

По словам руководителя регионального Росздравнадзора, о проблеме говорят не только пациенты, но и сами врачи.

— Информация, что есть определенные проблемы с кислородом, доведена до Минздрава, производителей, правительства, — продолжает Лариса Землянская. — Сейчас пролицензировали как лекарственный препарат кислород ММК. У предприятия есть кислородный завод. Он закупается в других территориях. Его везут за за 1000 и 1500 км, чтобы обеспечить больницы. Но кислород — тоже лекарственный препарат, который требует определенной дозировки. Сейчас больших проблем с ним нет, но ситуация все равно напряженная — с лекарственными препаратами и кислородом. Поэтому тем более нам с вами нужно привиться от коронавируса, чтобы мы не нуждались в ни в том, ни в другом.

Лариса Землянская добавила также, что вопросы с кислородом находятся на ежедневном контроле. На расширенном заведении ЗСО она будет выступать с данным вопросом, потому что его решение выходит за рамки только полномочий Росздравнадзора и Минздрава Челябинской области.

Еще в конце сентября губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на проблемы с кислородом в больницах. Анонимное сообщение опубликовали в сообществе «Текслер, помоги!» во ВКонтакте. Тогда на жалобу незамедлительно отреагировал региональный Минздрав. По данным ведомства, поводов для беспокойства не было.

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