Главный пульмонолог Челябинской области объяснил, почему вакцина спасает от новых штаммов коронавируса, а антитела — нет

Вакцину, по словам главного пульмонолога Челябинской области, адаптируют под новые штаммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи рекомендуют вакцинироваться даже при наличии антител. Но среди пациентов такие советы специалистов вызывают споры. Ясность внес главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов. Он рассказал, что новые дозы вакцины спасут от дельта-штамма, а выработанный входе болезни более полугода назад иммунитет — нет.

— На уровень антител при принятии решения о вакцинации мы ориентировались вначале прививочной кампании, — рассказал Владимир Антонов. — Смотрели, надо прививаться или нет. Но сейчас на уровень антител смотреть не нужно. Если вы переболели более чем полгода назад, то наверняка это был совершенно другой штамм коронавируса. Сейчас эти антитела могут быть просто неэффективны даже при их достаточно высоком титре.

Если уже прошло полгода, нужно, по словам Владимира Антонова, следует сделать прививку даже при высоком уровне антител.

— Дельта-штамм требует уже совершенно иных доз вируснейтрализующей активности вакцин, — объяснил эксперт.

На вопрос журналистов, спасет ли от новых штаммов «Спутник V», главный пульмонолог региона ответил утвердительно.

— Когда мы встречались с главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко, услышали ответ на этот вопрос из первых уст, — сказала Владимир Антонов. — «Спутник V» он актуализируется под конкретные виды штамма. «Коммунарка» в частности является поставщиком этих новых видов штамма для института Гамалеи. Поэтому все последние поступления вакцины «Спутник V» адаптированы именно под работу со штаммом «Дельта», то есть вируснейтрализующая активность этих вакцин именно нацелена на этот штамм.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда» ранее сообщила, что повторная ревакцинация через шесть месяцев — рекомендация эпидемиологов.

— Штамм дельта достаточно агрессивен, — сказала Ирина Гехт. — Он более вирулентен по сравнению с предыдущим уханьским штаммом. Поэтому здесь рекомендации все-таки по прошествии шести месяцев вакцинироваться повторно. Это можно сделать, кстати, «Спутником Лайт». Это очень удобно. Эта вакцина очень хорошо подходит для тех, кто уже переболел и для ревакцинации. Это достаточно быстро и комфортно для людей.

По словам Ирины Гехт, состав вакцины не изменился. Но проводились клинические испытания, которые подтвердили эффективность вакцины и в отношении штамма «Дельта».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru