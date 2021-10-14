Чуть выше среднего: заглядываем в кошелек челябинских народных избранников, занявших места в новой Думе

Первое пленарное заседание Государственной думы 8-го созыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РБК составил портрет среднего депутата Государственной думы. Проанализировав данные о декларациях и факты биографии, журналисты пришли к выводу, что среднему депутату VIII созыва 53 года, он мужчина с высшим образованием без ученой степени и судимости.

Депутаты от Челябинской области вполне вписываются в этот портрет. Рассказываем, кто сколько зарабатывает и чем будет заниматься в новой Думе.

Доход более 20 млн

Самым богатым от нашего региона является Вадим Кумин от фракции КПРФ. Он занял должность первого зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку. Доход Вадима Кумина составляет 47 млн 427 тысяч 4256 рублей, еще 729 тысяч 247 рублей находятся на банковских счетах.

В категорию с доходом выше 20 млн рублей попал и Валерий Гартунг (Справедливая Россия — за правду), который возглавил комитет по защите конкуренции. Гартунг заработал 39 млн 341 тысяч 462 рубля, еще 394 тысяч 149 рублей.

Валерий Гартунг. Фото: Валерий Гартунг/vk.com.

Доход более 5 млн

Среди депутатов с доходов свыше 5 млн рублей — Владимир Бурматов, который заработал 9 млн 131 тысяч 932 рубля, еще 407 тысяч 348 рублей — на банковском счете. Бурматов (фракция «Единая Россия») занял привычную для него должность первого зампреда комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Владимир Бурматов (во втором ряду) на первом пленарном заседании Государственной думы 8-го созыва. Фото: Владимир Бураматов/vk.com

Дмитрий Вяткин задекларировал 5 млн 817 тысяч 526 рублей, 480 тысяч 589 рублей — на счетах. Дмитрий Вяткин занял, пожалуй, самый высокий пост среди южноуральцев. Он был назначен замруководителя фракции «Единая Россия» по законотворческой деятельности.

Дмитрий Вяткин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Доход более 2 млн

Больше всего южноуральских депутатов попали в категорию от 2 млн рублей.

Это Олег Колесников с доходом в 4 млн 711 тысяч 615 рублей, 1 млн 282 744 — на счетах. До последнего момента депутат от «Единой России» не знал, каким направлением будет заниматься. В итоге устроился в комитет по защите конкуренции, который возглавляет руководитель регионального отделения «Справедливой России — За правду» Валерий Гартунг.

Следующим по благосостоянию идет Олег Голиков («Единая Россия»), которого определили в комитет по малому и среднему предпринимательству. Он заработал 3 млн 930 тысяч 745 рублей, 145 тысяч 56 рублей — на счетах

Станислав Наумов (фракция ЛДПР) занял пост зампреда комитета по экономической политике. Его доход — 3 млн 654 тысяч 576 рублей и 177 рублей на счетах.

В эту же категорию попала и единственная женщина от Челябинской области — Яна Лантратова, прошедшая по федеральному списку «Справедливой России — За правду». Она займется темой образования, заняв пост первого зама председателя комитета по просвещению. Ее доход составил 3 млн 184 тысяч 749 рублей и 840 тысяч 920 рублей на счетах.

Яна Лантратова и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин (слева направо) перед началом первого пленарного заседания Государственной думы 8-го созыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый молодой и скромный

Еще один депутат от Челябинской области от партии «Новые люди» Максим Гулин попал в список самых молодых, обогнав лидера по возрасту всего на три года. Он, как и Лантратова, занял пост первого зампреда комитета Госдумы по просвещению. В Госдуме оказались всего семь депутатов младше 30 лет. У 24-летнего начинающего политика самый скромный доход среди депутатов Челябинской области — 628 тысяч 800 и 17 тысяч 337 рублей на счету.

В этом году Максим Гулин защитил магистерскую диссертацию. Фото: Максим Гулин/vk.com.

Мнение эксперта

Политолог Евгений Маклаков заметил, что депутаты фракции «Единой России» оставили за собой решение экономических вопросов. А вот оппозиция сосредоточится на социальных проблемах.

— Мне было интересно наблюдать, насколько было жесткое предвыборное противостояние и насколько радикально обратное было взаимодействие на первом заседании, — поделился своими наблюдениями после первого заседания Госдумы Евгений Маклаков. — Позиция такая, что выборы прошли, но теперь нужна совместная работа. Думаю, что этот правильно. Что касается представителей Челябинской области. Достаточно высокий пост занял Дмитрий Вяткин. Владимир Бурматов продолжит работать по экологической тематике, заняв пост замруководителя. Очень много депутатов вошли в комитет по социальной политике. Можно будет надеется, что они будут серьезно лоббировать интересы нашего региона.

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