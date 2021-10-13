В Челябинской области спасли осиротевшего и истощенного медвежонка

Найденный медвежонок истощен, на спине рваная рана. Фото: минэкологии Челябинской области

Челябинской области произошло настоящее чудо — спасли маленькую медведицу, которая осталась без мамы и долго скиталась по лесу, питаясь только травой. Малышка сама вышла на дорогу в районе Катав-Ивановского района на границе с Башкирией. Годовалого медвежонка экстренно повезли в Челябинск — к известному зоозащитнику Карену Даллакяну. Девочка была очень слаба, ее пришлось экстренно оперировать.

— Видно, что ее подрали какие-то дикие животные. Очень похоже на рваную укушенную рану, а может, и от когтей хищной птицы. Один глаз очень сильно отек и воспалился, — рассказал Карен Даллакян. — Когда мне позвонили, сказали, что медвежонок 10-12 кг, я не поверил. Осенью медвежата должны быть весом под 50 кг. Увидел фото, понял, что надо экстренно везти к нам, состояние было очень тяжелое.

Истощенного медвежонка увидели местные жители, а спасли — сотрудник нацпарка «Зюраткуль» и работники федерального охотничьего надзора министерства экологии. Животное передали сотрудникам ОГУ « Особо охраняемые природные территории», которые отвезли его в Челябинск.

Сейчас малышку уже подлечили и покормили. Фото: минэкологии Челябинской области

— Видно, что она прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего, ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Хорошо, что ее вовремя обнаружили, и сотрудники ООПТ смогли ее спасти. Мы благодарны Карену Даллакяну, который откликнулся и теперь борется за ее жизнь.

Зоозащитник рассказал, что именно это место, где нашли медвежонка — ореал обитания медведей. Рядом находится охотхозяйство, где разрешена охота. И вполне вероятно, что браконьеры убили маму.

— Ребенок долго ходил по лесу, не ел белковую пищу, а, скорее всего, питался травой и зеленью. Об этом говорит и отставание в росте. Обработали все раны от опарышей, взяли анализы. Есть подозрение, что будут проблемы с правым глазом — опухший, плохо открывается. Анализы покажут, какие есть сложности. Завтра же составим карантинный план мероприятий. Хотя по поведению и аппетиту не скажешь, что у нее проблемы, — рассказал Карен Даллакян.

Медвежонок хорошо перенес наркоз, и к вечеру уже дважды плотненько поел. Первый раз — йогурт с отрубями, творогом, утиным яйцом, и гречишным медом.

— Лакала без остановки, боялся, что задохнется даже. Но характер дикий, ведет себя агрессивно. Сейчас — в клетке. Ближе к ночи поела еще куриные сердечки и выпила бутылку йогурта. Положили ей много сена. Состояние хоть и стабильно тяжелое, но ребенок спит сытым желудком, — говорит Карен Даллакян.

Впереди по традиции выбор имени для нового питомца приюта «Спаси меня». В этом всегда принимают участие южноуральцы. Как сказал Карен Даллакян, девочка — удачливая и счастливая: редко, когда маленькие медвежата выживают без мамки в лесу, особенно осенью, когда в горах первый снег и заморозки.

В Челябинской области уже не первый раз спасают диких животных — от живодеров или голода. Вспомните тигренка Жорика из курганского зоопарка или львенка Симбу, который в ноябре поедет в Танзанию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru