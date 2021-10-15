«Копия нашей погибшей Маши»: сотрудники челябинского зоопарка радушно приняли новую медведицу

Спасенная от отстрела медведица крепко уснула Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинском зоопарке обживается новая медведица. Девочку, которой в районе двух лет, поймали на территории горнолыжного центра «Банное». Она и еще один мишка остались без мамы и находили еду в мусорных контейнерах. В зоопарк обратился житель Башкирии, которому выдали разрешение на отстрел или отлов животных. К спасательной операции подключилось минэкологии Челябинской области, губернатор Алексей Текслер предложил дать имя медвежатам.

У нее Машины глаза

Первой в ловушку попалась медведица. 13 октября ее привезли в челябинский зоопарк. За это время малышка освоилась, уже принимает посетителей. Пообщаться позвали журналистов. Однако безымянная медведица крепко уснула и сорвала фотосессию, показав корреспондентам лишь уши и нос.

— Проспит часов до пяти, — заметила заведующая отделом хищных животных челябинского зоопарка Наталья Шишкова. Именно она участвовала в отлове животного и проводила с ним дни и ночи. — Сегодня она с семи утра на ногах, стояла здесь на ушах, залазила по решетке не верхний каменный парапет, ходила по нему, пыталась грести, купалась в бассейне после того, как поела, затем погрелась до часу дня на камешках и пошла спать. Между собой зовем Шкода. Действительно, очень шкодная медведица. Копия нашей Маши, которая была. У нее Машины глаза.

Уже через три минуты после знакомства с медведицей Наталья Шишкова кормила ее с руки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

При упоминании Маши у всех сотрудников зоопарка наворачиваются слезы. Маша и Степа — медведи, которых отравили.

— Скучаете по Маше? — задаю риторический вопрос. —- Жители предлагают этих медведей также назвать Маша и Степа.

— Я категорически против! Ни Маши, ни Степы здесь больше не будет! Они были неповторимые.

В истории отравления животных до сих пор очень много вопросов. На территории обнаружили сумку с 7 килограммами вареного мяса и расфасованного фарша, которые и было предположительно отравлено. Полицейские задержали подозреваемого, но подробности и мотивация такого зверского поступка до сих пор не понятны.

— Ведется следствие и просили им не мешать. Я не могу понять, как можно было вообще такое совершать с животным. От подозреваемого до подсудимого долгий путь, нужна доказательная база, – коротко на вопрос о причинах отметил директор челябинского Зоопарка Юрий Леончик.

В вольере погибших медведей Маши и Степы и живет теперь медведица с Банного.

Выжившие после отравления медведи приходят в себя. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Побиралась по помойкам

Питалась медведица под временным именем Шкода на помойках. И, как отвечают зоологи, вполне сносно, так как приехала она упитанной и уже со сложившимися пищевыми привычками.

—Больше всего Шкода любит молочные продукты, с удовольствием ест творог и йогурт, — рассказывает Наталья Шишкова. — Рыба для нее — это какое-то загадочное существо, к которому она боится подходить, так как не видела целых рыб никогда. Вчера она с удивлением смотрела на селедку, сегодня скумбрию, будем пробовать. Бусинке я никогда в жизни не дам творог в пачке, так как она зажует пленку. Здесь я подумала, что раз она с мусорки, значит ничего не проглатывает. Вчера я ей закинула полкило творога прям в упаковке. Она его аккуратненько вскрыла, все вылизала, а я сегодня эту пачку пустую забрала. С ребенком тут проблем никаких. Она умная очень и хитрая. Я это сразу заметила.

Вольер бурого медведя пустовал почти два месяца. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лакомство всегда ждет Шкоду Фото: Кирилл САДЫКОВ

В зоопарке или на воле

Приезд диких животных в зоопарк вызвало осуждение у многих.

— Если они останутся в Челябинском зоопарке, не сладка их жизнь будет, — пишет подписчица губернатора Алексея Текслера в Instagram. — Клетка 3 на 3 и куча зевак, кидающих им морковку. Лучше отдайте в заповедник! Там они жить будут, а не существовать. А челябинский зоопарк самый худший что можно представить!

На эти комментарии директор Челябинского зоопарка Юрий Леончик отвечает также эмоционально.

— Комментарии подобного рода от того, что люди немного не в теме, — ответил Юрий Леончик. — Они не понимают, что это за животное, они не видели ситуации, не наблюдали его в природе. Челябинский зоопарке как юридическое лицо не имел право изымать животных из природы. Но к нам обратился человек, у которого выписала лицензия на отстрел и отлов этих животных. Наша задача была сделать так, чтобы на обороте этой лицензии было написано «отловлен», а не «отстрелен». И именно поэтому была организована эта операция. Медвежата не приспособлены к жизни в дикой природе, их нужно кормить. Эти животные жили уже второй год на территории двух оздоровительных и одного спортивного комплекса. Перевод в другое место привел бы к тому, что животные бы голодали, и в конечном итоге они бы все равно пришли к людям.

Пока судьба медведей окончательно не решена. Шкода, скорее всего, останется в зоопарке, так как быстро освоилась в новом вольере. Также ведутся переговоры о переводе в учреждение медведя, который живет в клетке на платном пляже на берегу Шершней. По случаю большого пополнения планируется построить новый вольерный комплекс для бурых медведей.

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