Карен Даллакян предложил оценить возможность реабилитации медведя, привезенного с Банного в челябинский зоопарк

Сегодня днем новосел челябинского зоопарка лежал в вольере Фото: Кирилл САДЫКОВ

После появления новости об отправке в зоопарк медведей, гуляющих возле горнолыжного центра «Банное», у южноуральцев возник вопрос: можно ли садить в клетку диких животных. Напомним, одного мишку уже привезли в Челябинск, второго еще ловят.

Известный зоозащитник Карен Даллакян во время прямого эфира в своем Instagram прежде отметил, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал благородный шаг, ведь в соседней Башкирии выдали разрешение на их отстрел.

— Главное — не убивать животных, они не на кого не напали. Они не виноваты, что люди сделали их ручными, подкармливая едой, — рассказал Даллакян.

Что касается зоопарка, он отметил, что пока это место для временного ответхранения. В приюте «Спаси меня» для них места нет.

— Пусть специалисты дальше оценивают. Если мы увидим, что их бесполезно реабилитировать, то один путь — пожизненно находиться под опекой зоопарка, — отметил он.

При этом медведи привыкли жить на воле и могут не прижиться в клетке и начнут вести себя агрессивно, тогда придется договариваться в реабилитационными центрами. Карен Даллакян также отметил, что по новым требованиям, которые вступают в силу с 1 января, на одного медведя должно быть 100 кв. м.

Почему медведи питаются из мусорных контейнеров? Ветеринар объяснил, что им так проще — не надо бегать искать еду, достаточно подойти к нужному месту. Более того, если один раз косолапый попробовал человеческую еду, ему будет хотеться снова и он будет чуять лакомства за несколько десятком километров. А потом появляются новости о нападении на туристов.

В связи с этим, он настоятельно попросил не кормить медведей, особенно ради «лайков» в соцсетях. А санаториям и отелям, расположенным в горнозаводской части, посоветовал использовать специальное оборудование — «электрический пастух». Дело в том, что животные часто залезают в мусорки и съедают упаковку.

Сейчас в зоопарке есть два свободных вольера для медведей. К сожалению двое косолапых погибли от отравления. Сегодня в полиции сообщили, что установили подозреваемого.

Недавно к Карену Даллакяну поступил еще один медвежонок. Его тоже нашли на границе с Башкирией, но в Катав-Ивановском районе. У годовалого животного слишком низкий вес: 10-12 кг при норме 50 кг. На теле — следы от укусов хищников. Маленькая медведица также осталась без мамы и долго скиталась по лесу.

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