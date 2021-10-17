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Общество17 октября 2021 13:40

Международный бизнесмен из Челябинска: “Без опыта 90-х в российских дворах я бы не стал миллионером”

Уроженец Южного Урала Сергей Сергиенко готов совершить революцию на рынке компьютерных игр
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Амбициозный проект Сергея Сергиенко уже оценили международные инвесторы

Амбициозный проект Сергея Сергиенко уже оценили международные инвесторы

Фото: Личный архив героя публикации

О выходце из Челябинска, предпринимателе Сергее Сергиенко последнее время пишут не только российские, но и мировые СМИ. Его амбициозный проект – криптоигровая платформа Crypto Gaming United (CGU) – может кардинально изменить рынок компьютерных игр и принести миллионы не только создателю, но и рядовым геймерам из небогатых стран.

Если совсем просто – проект CGU помогает свести тех, кто хочет купить прокачанных игровых персонажей, с продавцами, у которых этот виртуальный товар уже есть. А самое главное, “выращивать” таких персонажей и получать деньги, совершая однотипные действия в игре, может кто угодно – был бы Интернет.

Идею уже оценили международные инвесторы, вложившие в CGU пять миллионов долларов. И это не предел – число пользователей проекта продолжает расти, а вместе с ними – и личное состояние самого Сергиенко. Последние четверть века он живёт в Австралии, куда в детстве переехал вместе с родителями. Мы связались с 39-летним россиянином, чтобы из первых рук узнать, как суровое детство на Южном Урале помогло ему стать успешным бизнесменом.

По словам Сергиенко, на момент переезда из Челябинска в Петропавловск-Камчатский ему было 4 года. “Поэтому про Челябинск могу только сказать, что там прошли мои первые годы жизни. А учитывая, что это была середина 80-х в СССР, родителям пришлось нелегко. Были и очереди за продуктами, и дефицит. Но в детстве на это обычно не обращаешь внимания: важнее друзья, игры во дворе допоздна, какие-то мальчишеские разборки, где закаляется характер”, – вспоминает Сергей в беседе с kp.ru.

Затем в 1996 году семья вновь переехала – на сей раз в далёкую Австралию. Но об уральском детстве парень не забывал даже в стране кенгуру.

– Думаю, в российских дворах я как раз обрел то, что в итоге позволило стать миллионером: твердость характера и возможность быть на шаг впереди конкурента. Этого не хватает расслабленным австралийцам. Плюс в страну мы попали практически без денег. После 4-комнатной квартиры в Петропавловске-Камчатском мы с родителями оказались в бараке для бедных иммигрантов, - говорит Сергиенко. - На протяжении нескольких лет приходилось фактически выживать, денег хватало только на еду. Плюс слабое знание английского поначалу и смешное (для австралийского уха) имя давали достаточно поводов для насмешек в школе. Но в итоге мне удалось стать своим и для местных хулиганов, благодаря дворовому опыту, и для отличников – сказывалась хорошая подготовка с математическим уклоном в российской школе и усвоенные знания.

Подробнее о проекте Сергея и перспективах еженедельного заработка, сравнимого со средней зарплатой в регионах, читайте здесь.

БИЗНЕС-ПРЕСС