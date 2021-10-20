На вокзале в Кургане установили памятник женщине-кошке с глубоким декольте

Внимание курганцев захватил глубокий вырез на платье кошки. Фото: ЧС | Курган/vk.com

В Кургане у железнодорожного вокзала появился новый арт-объект с женщиной-кошкой, сидящей на чемоданах. Памятник вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Одних смутило декольте, другие задаются вопросом, куда уходят их налоги.

— Почему у кошки человеческая грудь, мне кто-нибудь может объяснить?, — пишет Мария.

— Намек на то, что даже кошки уже сбежали из Кургана, — комментирует Александр.

— Кошка, которая гуляет сама по себе, — пишет Юлия.

— Я правильно понимаю, что этой кошечке нужно кое-что потереть, чтобы удачно доехать?, — комментирует Станислав.

— Теперь понятно куда уходят наши налоги, — пишет Любовь.

«Женщина-кошка» может прославить Курган на всю Россию так же, как это сделал памятник Аленке в Нововоронеже, напугавший местных жителей. Курганцы уже поговаривают, что скульптор у этих арт-объектов один и тот же.

В апреле этого года в Кургане появился еще один необычный памятник — «Чужой».

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