Кто станет героиней второго сезона проекта “Красота в тебе”

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

После финала первого сезона и преображения его героини еще больше жительниц Челябинска заинтригованы этим вопросом. Победительницу объявят после 21 октября, когда состоится оффлайн кастинг. На кастинг эксперты пригласили 10 претенденток, одну из которых выберут для участия в преображении. Преображение, в котором задействованы девять экспертов бьюти индустрии и личностного роста, одни из лучших в Челябинске, а также их команды, абсолютно бесплатно для героини. Она должна быть интересная, открытая, готовая к переменам, живущая в ритме современном жизни — такой человек может стать членом команды.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

Если в первом сезоне в инстаграм-аккаунт социального проекта @krasota_v_tebe74 поступило 270 анкет, то во втором — около 300. Поскольку анкеты предыдущего сезона тоже участвуют, эксперты выбирали из порядка 570 анкет.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

Итоги первого сезона преображения подвели на днях. На финале сезона эксперты рассказали, какие процедуры и сессии были проведены для героини Алены Вериго, PR специалиста. В течение двух месяцев героиня более двух десятков раз посетила различных специалистов и врачей. Каждый шаг освещался в инстаграм.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

Сначала с героиней 1 сезона международного проекта “Красота в тебе” работал итальянский пластический хирург доктор Ivan Gaja (Иван Гайя). Доктор консультирует и проводит операции на базе медицинского центра «Арт-Медика» г. Челябинск.

На консультации хирург принял решение, что в 45 лет героине, которая желает освежить природные черты, но без искусственности, подойдет липофилинг. Это методика коррекции возрастных изменений путем трансплантации жировой ткани пациента из одной зоны в другую. Собственный жир для красоты! Была проведена липосакция, после забора жировых клеток этим же материалом провели процедуру для лица — в области бровей, глаз, носогубных складок, губ и подбородка.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

Позже пациентка наблюдала фантастический эффект: с каждым днем лицо выглядело моложе. Окончательный результат оформляется примерно через месяц. К тому же, в “Арт-Медике” поддержали качество кожи инъекциями ботулотоксина, коллагенотерапией, сеансами лимфодренажного массажа и серией новых итальянских пилингов.

“Еще в анкете и на кастинге Алена объясняла, что хочет освежить и подчеркнуть природные черты, с сохранением индивидуальности. Это нашло отклик в общей концепции преображения: как говорит Dr.Gaja “наша задача — понять, чего хочет человек, и осуществить его мечту”. — рассказала руководитель медицинской клиники “Арт-Медика” Ирина Кузнецова. — В 45 лет жизнь только начинается и самое время уделить внимание себе. Во второй половине жизни женщина может быть интереснее и привлекательнее, нужно позитивно готовиться к фазам 50+, 60+ и далее”.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

Следующим этапом стало преображение улыбки. После современной компьютерной диагностики главврач “Швейцарской стоматологии” Вячеслав Куликов провел консультацию с фотосъемкой, где максимально подробно рассказал Алене о состоянии ее зубов. Рекомендовал в идеале ортодонтическое лечение — использовать брекеты, чтобы через десятилетия сохранить природные зубы. А в рамках сезона, сроки которого 2 месяца, сделали все возможное: профессиональную гигиену в 2 этапа с глубокой чисткой десневых карманов, лечение нескольких зубов (даже убирали старые плоские пломбы, которые способствуют неправильному жеванию и искривлению, и установили пломбы 100 % природной формы), отбеливание системой Zoom 4.

Все эти процедуры, по словам пациентки, позволили ей улыбаться смелее и чувствовать себя гораздо увереннее.

«Широко улыбаться хочется и от мысли, что все хорошо с зубами дальше зоны улыбки, — поделилась героиня. — Каждый эксперт делает больше, чем можно было бы показать в инстаграм в рамках проекта преображения. Это восхищает. К тому же, большая ценность — познакомиться с профи, которые в процессе работы делятся полезной информацией”.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

На протяжении проекта уверенность героини поднимала и коуч Наталия Никонова, работая с Аленой над целями и правильным психологическим настроем. Руководитель SMM-агентства Евгений Тетенев делился секретами продвижения личного бренда в инстаграм. Дизайнер Элла Богуж, руководитель интерьерного бутика “Хрусталь”, создала для Алены мудборд — образ будущего интерьера дома.

“Это мощный приток энергии, импульс, который еще и вдохновит других. Как уместно в упадническое пандмийное время! — поделилась героиня в своем инстаграм. — Не ожидала, что смогу вынести марафон: за пару месяцев найти время на десятки посещений специалистов, врачей, продолжая жить и работать в прежнем темпе. Мне доказали, что это возможно! Я даже сбросила вес. Проект делает человека счастливее, меняет жизнь, последствия надо оценивать не только во время, но и после”.

Фото: Павел Марчук, Ольга Кучер

На завершающем этапе состоялось звездное преображение в стиле Голливуд — над вечерним образом к финалу колдовали хозяйка итальянского бутика “Миа бутик” Елена Терех, стилист-парикмахер Андрей Пшонофф, шеф-визажист @official_friends174 Нина Романова-Нарская.

На коллаже:

1. Фото, которое героиня выслала с анкетой для участия в проекте. С макияжем и хорошим светом.

2. После всех косметологических процедур, с дневным макияжем от Нины Романовой-Нарской. Разница в качестве кожи поразительна. Черты освежили, сохранив индивидуальность. Такой естественный результат можно получить в Челябинске!

3. Вечерний образ — Голливуд, созданный для финала, которым эксперты решили прибавить уверенности героине. С лифтинговым макияжем и скульптурированием лица; измененным цветом волос и более открытым лбом; драматическим кружевом, которое ранее героиня считала не подходящим для себя; с идеальной открытой улыбкой, которую создают белые зубы и красивая форма губ.

Команда проекта:

@dr.ivangaja

@ir_ina4625

@artmedica_74

@swissdental74

@andrey_pshonoff_

@mia_boutique

@romanova_narskaya

@tetenevevgeny

@coach_nikonova

@salonhrustal

@ellaboguzh

Партнеры, благодаря которым развивается проект:

Генеральный партнер: Автоцентр УАЗ Косарева, 6 @oksanashatalova1408

Официальный партнер: @bks_world_of_investments, @vlasenko.elen

Бизнес-ангел: @msimbirkina, @vsk.insurance

Информационный партнер: @kpchel

Партнер: @patronfilm

Ph @pavel_marchuk