Указ Алексея Текслера о нерабочих днях в Челябинске с 30 октября по 7 ноября: официальный текст

С текстом указа можно ознакомиться ниже
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня на заседании в правительстве губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о нерабочих днях в Челябинске. Соответствующий документ появился на официальном сайте. Приводим полный текст указа и смотрим, как долго продлятся оплачиваемые нерабочие дни в Челябинске.
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