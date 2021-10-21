Указ Алексея Текслера о нерабочих днях в Челябинске с 30 октября по 7 ноября: официальный текст

С текстом указа можно ознакомиться ниже Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на заседании в правительстве губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о нерабочих днях в Челябинске. Соответствующий документ появился на официальном сайте. Приводим полный текст указа и смотрим, как долго продлятся оплачиваемые нерабочие дни в Челябинске.

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