Нерабочие дни в Челябинске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Челябинская область уходит на нерабочие дни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 октября Алексей Текслер подписал указ о нерабочих днях в Челябинске. С полным текстом документа можете ознакомиться на нашем сайте. Здесь же разберемся, что будет закрыто, а что останется работать в период с 30 октября по 7 ноября 2021 в Челябинске.

ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ?

Во время оплачиваемых нерабочих дней попасть в большинство мест можно будет только по QR-коду. Такой доступ сделают в торгово-развлекательных центрах, салонах красоты, парикмахерских, фитнес-центрах, СПА и бассейнах. Это же правило касается тех, кто собрался на незапланированные каникулы в санаторий или пансионат. Там также нужно будет предъявить QR-код.

Также с 30 по 7 ноября будут работать кино и театры. Однако о них в распоряжении ничего не говорится. для этих организаций уже ввели обязательные QR-коды, если зрителей более 100 человек.

Детские сады в Челябинске будут работать в режиме дежурных групп, а вот школьники с 30 по 7 ноября 2021 уйдут на каникулы. У большинства из них заслуженный отдых как раз выпадал на эти даты.

ЧТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ?

С 25 октября и на неопределенный срок с 23.00 до 6.00 часов закрываются кафе и рестораны, за исключением продажи товаров на вынос. Пункт не касается заведений, расположенных в аэропорту и на вокзалах.

Кроме того, всех работающих жителей старше 60 лет, которые не привились, на месяц переводят на удаленку. А неработающих из этой же категории отправят на самоизоляцию.

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