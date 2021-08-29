«Кричали «Спасите»: пожарные о том, что увидели в первые минуты страшного пожара на юге Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Лесные пожары, бушевавшие в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области, отступили. Пламя уничтожило 46 строений. Постепенно жизнь возвращается в эти места, на контроле выплата компенсаций, уже началось строительство новых домов для погорельцев. Многие из очевидцев тех страшных дней вспоминают, как всего несколько задач по защите населения и территорий и скорейшей ликвидации пожаров сплотила людей. Жарко было всем и, конечно, сотрудникам МЧС. Вспоминает те события пожарный 62-й пожарно-спасательной части (г. Карталы, Челябинская область) Руслан Раджабов.

— Причины июльских пожаров еще устанавливают, но по статистике львиная доля подобных инцидентов лежит на совести человека. Неосторожное обращение с огнем, оставленные после отдыха на природе стеклянные бутылки, осколки стекла, незатушенные костры, мангалы, сигареты…все это мины замедленного действия.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В июле нам с коллегами довелось участвовать в ликвидации крупных возгораний на юге региона. 8 июля поступил сигнал на сбор резервного караула, стало понятно, что ситуация не рядовая. Нас направили в поселок Запасное для тушения лесного пожара, который распространился на большую площадь и угрожал населенным пунктам. Обстановку усугублял сильный порывистый ветер и невозможность подъезда автоцистерн близко к очагам. Плюс сильная жара и трава, больше похожая на порох. Находились зачастую и в опасных ситуациях. Быстрое с огромной скоростью распространение пламени по макушкам деревьев и сухой траве в совокупности с сильным задымлением обеспечивали постоянный риск для личного состава. В нашем ведомстве работают смелые люди и профессионалы своего дела, поэтому на свое положение не роптали, а просто старались качественно выполнить поставленные перед нами задачи.

Однако без сторонней помощи пришлось бы намного тяжелее. В такой обстановке люди ведут себя по-разному: кто-то помогает пожарным и таких было немало, кто-то просто снимает происходящее на телефон, другие винят нас, что мы где-то бездействовали, не понимая многих моментов, не видя общей картины, не зная всех нюансов.

При эвакуации населения в поселке Джабык люди реагировали тоже по-разному. Кто-то с пониманием быстро собирал вещи первой необходимости и документы и покидал свое жилье, кто-то наотрез отказывался уходить. Один парень вообще отвечал: «У нас все в порядке. Мы никуда не пойдем», — не понимая того, что огонь идет прямо на их дома.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Возле ворот одного из домов, на который надвигался огонь, плакала и кричала «Спасите» пожилая женщина. Я и мой коллега Александр Панов хотели взять ее под руки увести, но она сказала, что в доме остался ее слепой супруг, и они не знают куда идти. Мы зашли с ней, взяли необходимые документы и сопроводили их к пожарному поезду. Помогали и животным, нескольких спасли мои товарищи, это всегда очень приятный момент.

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