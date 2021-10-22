Киберспортсмен из Златоуста, выигравший $18,2 млн на чемпионате по Dota 2, стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

Команда пришла на шоу в полном составе. Фото: Скриншот видео

Капитан команды Team Spirit, выигравшей на чемпионате мира по Dota 2 в Бухаресте, Ярослав «Miposhka» Найденов из Златоуста стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и подарил ведущему кофту с логотипом команды. Эфир программы с участием киберспортсмена из Челябинской области вышел на Первом канале 21 октября.

Приглашение на съемки команда Team Spirit получила после победы на чемпионате мира по Dota 2. Ярослав «Miposhka» Найденов и еще четыре участника команды выиграли $18,2 млн, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD.

— Объясните мне первое: пять человек играет, сегодня пришли восемь. Пока не выиграли $18,2 млн ходили впятером. [Как выиграли] сразу пришли в-восьмером. Кто эти люди? — спросил Иван Ургант. — Знаете ли вы их?

Ребята объяснили роль для команды тех, кто остается за кадром, особенности киберспортивной диеты и значение своих игровых имен.

— У всех имена, а Miposhka у меня так и записан: и ник и имя, — удивился Иван Ургант.

Фото: Скриншот видео

Оказалось, что Ярослава Найденова в команде, как правило, не называют по имени. Но игрок из Челябинской области, по словам тренера Team Spirit, большой молодец: «Ярослав действительно капитан команды, и берет на себя очень много игровых и неигровых обязанностей, за что ему огромное спасибо».

В конце программы геймер из Челябинской области вручил ведущему подарок.

— Miposhka пришел не с пустыми руками, — заметил Иван Ургант. — Потому что есть традиция: если ты выиграл огромные деньги на международном соревновании, ты должен ведущему подарить рублей за шестьсот… футболку.

— Нет-нет-нет, Иван, — ответил Ярослав «Miposhka» Найденов. — Вообще-то это кофта. Один из игроков в ней играл один из самых потных матчей.

Иван Ургант понюхал презент и отметил, что это «запах молодости и юношества, победы и чужих денег».

Читайте также

Киберспортсмен из Златоуста выиграл $18,2 млн на чемпионате мира по Dota 2: «Я засыпал и представлял, как побеждаю». Команда Team Spirit победила китайцев в финале The International 10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru