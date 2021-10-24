Фотограф из Челябинска устроила фотосессию с привидениями, гулявшими на новой набережной

Влюбленная парочка «привидений» решила в ночь сходить на свидание. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На новой набережной в Челябинске возле КРК «Мегаполис» прошла необычная фотосессия с участием двух «привидений». Местных жителей привлекла внимание эта необычная парочка, которая ходила в простынях и солнцезащитных очках. Фотограф Валентина Ваганова рассказала, почему приведения выбрали своим местом прогулки новую набережную.

— Это история о любви двух привидений. Когда город погружается в ночь, они выходят на свидание. И поскольку привидения - это призраки умерших, у них все как у обычных людей: веселье, беззаботность, посиделки в кафе, прогулки по улочкам, даже пьют на брудершафт. Ситуация сейчас напряженная: пандемия, новые ограничения. Мы решили разрядить давящую атмосферу, повеселиться и повеселить других. Любовь и юмор - вот главные оружия против страхов! — рассказывает фотограф.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как рассказала Валентина, этой фотосессией они поддержали тренд Ghost Challenge. Он зародился еще в прошлом году, а под этот Хэллоуин залетел в ленты с новой силой. Суть тренда очень простая - пользователи надевают простыни, солнцезащитные очки и бегают по городу. Чем обыденнее локация, тем лучше. Развлекаются привидения под трек Джека Стаубера — Oh Klahoma, про человека, который пытается поддержать впавшего в депрессию героя и разобраться в его страхах.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

—К нам подходило много людей, очень много! Фоткали привидений на телефоны, хохотали, веселились. На набережной нам даже уступили место на качели, там же дикий ажиотаж сейчас, без очереди ни к чему не подойти. В «Горках» продавцы бесплатно дали стаканчики на фудкорте. В общем, интерактивная съемка была с вовлечением прохожих, — отметила Валентина Ваганова.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Влюбленная парочка «привидений» решила в ночь сходить на свидание. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Под простынями - модель Екатерина Тимонова и ее муж Леонид Маметьев. Кстати, девушка уже известна публике за ее сходство по внешности с персонажем Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».

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