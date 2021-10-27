«Мы телевизор делали громче, чтобы не слышать их крики»: соседи рассказали о семье, где шестикласница убила отчима

Ранее мужчина был судим за грабеж, угон и кражу. Фото: соцсети, Атаман Коростылев

Небольшой поселок Роза, расположенный на краю угольного разреза в получасе езды от Челябинска, потрясла новость об убийстве 40-летнего Дмитрия Л. Во всем призналась 12-летняя дочь его сожительницы. Один удар ножом в грудь и примчавшейся на место скорой оставалось лишь констатировать смерть.

Неплохой сценарий для голливудской драмы, а вот для реальной жизни? Например, в деле сестер Хачатурян, которые были еще постарше, говорится о десятках колото-резаных ранений на теле их отца-изверга. Что могло подтолкнуть шестиклассницу на убийство? Или… это была не она? За ответами на вопросы мы отправились в поселок Роза и поговорили с соседями.

Как стало известно КП-Челябинск от источников в правоохранительных органах, по одной из версий мотивом преступления стал конфликт между мужчиной и 36-летней матерью девочки.

Погибший был ранее судим и весь татуирован. Женщина воспитывала двух дочек — старшая ходит в шестой класс, младшая учится во втором. В целом семья считалась обычной, мать работала. Только вот часто устраивали праздники, которые отмечали шумно.

Мнения соседей о семье расходятся Фото: СОЦСЕТИ

ЗАГЛУШАЛИ КРИКИ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Все произошло в пятиэтажке в переулке Щорса. Здесь жила семья. У двери видны вмятины на стенах, штукатурка исцарапана неразборчивыми надписями. Стучим — никто не отвечает. Мать и дочь уехали в полицию.

— Девочка часто приходила домой в 12 ночи. В свой домофон не звонила, звонила соседям и те открывали ей дверь в подъезд, — говорят соседи. — Семья шумная, семечки грызли в подъезде, мусорили, в том числе и дети.

Кстати, убийство произошло в половине 12-го ночи в пятницу. В тот вечер, по словам соседей, была очередная буйная попойка.

— Семья неразговорчивая, замкнутая. Но, как появлялись деньги, такое начиналось! Приходили друзья к ним. Музыка, крики, потом мусор в подъезде! Два раза в месяц стабильно пьянки. Он [Дмитрий] когда выпьет, становится задиристым. Частенько их разнимали, — рассказывает соседка.

Возле двери исцарапана штукатурка Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

— Мы телевизор делали громче, чтобы не слышать их крики. Хозяйке квартиры жаловались, в полицию вызывали. Обещали, что такого больше не произойдет. Вот и не произойдет теперь…

— Он неоднократно душил девочку и мать, — шепчет еще одна соседка.

При этом есть и другое мнение о семье.

— Хорошие были отношения у них, не ругались. Никто и не мог знать, что произойдет такая беда. Жили давненько, хорошие люди, — рассказал знакомый семьи.

Правда после вопроса о девочке, откуда столько силы или может блокбастеров пересмотрела, наш собеседник резко отказался общаться.

— Ходят слухи, что мама попросила дочь признаться, дескать в 12 лет не посадят, — рассказал еще один сосед. — Но я не верю! Не могла она так подставить дочь!

На семью жаловались хозяйке квартиры и полицейским Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

ИМ ЖЕ В ШКОЛУ ЕЩЕ ХОДИТЬ

В ближайшее время в Розу намерена выехать уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она подчеркивает, что не делит детей на правых и виноватых и надеется, что семья согласится встретиться.

Важно провести работу с ребенком. У девочки есть 8-летняя сестра, которая учится во втором классе другой школы. Как после выхода с каникул учителя будут объяснять одноклассниками девочек, что случилось?

— Самое главное — не уйти в формальности. У меня вопрос: что должно было происходить, чтобы такое случилось? — отмечает Евгения Майорова.

Она отмечает, что даже тот факт, что мужчина был судим, пока не дает повода безапелляционно обвинять его в чем-то. В конце концов, преступления были не против личности. Судили его за грабеж, угон и кражу.

Соседи в квартиру не заглядывали, испугались смотреть на кровь, но слышали женские рыдания, когда произошло убийство.

ПРЕДСТОЯТ ДОПРОСЫ

По словам адвоката, советника юридической фирмы INTELLECT Павла Репринцпева, уголовная ответственность по статье «Убийство» наступает с 14 лет. А значит, девочка не может быть ни подозреваемой, ни подсудимой. Однозначно ее поставят на учет.

Он отмечает, что следствию предстоит большая работа, чтобы выяснить, действительно ли девочка совершила убийство или все-таки оговорила себя. Будут и психиатрические экспертизы, и допросы. А рассказанное девочкой сопоставят с характером нанесенных ударов.

— Я не знаю деталей, но теоретически иногда одного проникающего ранения бывает достаточно, а когда ударов много, это уже свидетельствует об истероидном поведении, — отмечает специалист.

СУ СКР по Челябинской области от комментариев по данному делу пока воздерживается. Но известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru