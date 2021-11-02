«Не поймаешь машину — съест медведь»: как молодой спасатель поехал 19 000 км от Челябинска до Камчатки

Евгений Соловьев проехал 19 000 км из Челябинска до Камчатки. Фото: Кирилл Садыков, cdmm249/instagram.com.

Год назад молодой челябинец Евгений Соловьев, который путешествует автостопом, прославился, сфотографировавшись с губернатором Алексеем Текслером в Керчи. В этом году он получил диплом техника-спасателя и отправился автостопом до Камчатки, планировал остаться там, но не вышло. После возвращения домой Евгений Соловьев побывал в гостях на радио «Комсомольская правда» и рассказал о своем путешествии.

— Признайся честно: та встреча с губернатором была запланирована?

— Нет, все действительно было случайно. Я обратил внимание на кепку с гербом Челябинской области. Сначала не поверил, что это может быть губернатор. Сверился в интернете, прочитал, что он в отпуске, и решил подойти.

Потом шутки ради я написал, что специально приехал для этого в Крым. Мои подписчики знали, что это не так, но другие поверили.

После возвращения в Челябинск Евгений пришел на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЛОВИТЬ МАШИНУ НУЖНО ЧИСТЫМ

— Автостопу уже много-много лет и иногда кажется, что он умирает. Путешествия становятся более доступными, есть каршеринг, такси. Больше разобщение между людьми, меньше взаимовыручки.

— Автостоп — это не столько передвижение нахаляву, это именно общение с людьми. Когда вы еще встретите человека, который готов взять вас бесплатно, довезти, иногда даже накормить и рассказать про свой край, что-то показать.

Когда я в прошлом году путешествовал по европейской части России, то люди там были более… как бы не обидеть… эгоистичнее. Сибиряки и дальневосточники больше открыты к общению, к взаимовыручке. Особенно на Дальнем Востоке: Якутия, Магадан — ты и 10 минут не простоишь, машины тебя обязательно заберут.

Там сложнее, опасней, но чаще будут подбирать, подмога будет более душевной. Там все понимаю, что возможно это не они тебя…

— …съест медведь?

— Да.

— Серьезно?

— Там действительно много медведей, особенно на трассе Колыма или до Владивостока. Я видел тигра, когда ехал с Сахалина до Хабаровска.

Я очень хотел увидеть медведя. Из кабины, конечно. Но не встретил. Во время одной из прогулок видел следы медведя, слышал, что кто-то шевелится. Если бы не хлопушка инструктора, наверное бы встретил…

— Ничто так не располагает к взаимовыручке как медведи! Сложно ли путешествовать одному?

— Одному проще: ты мобилен, ты несешь ответственность только за себя. Я понял свою ошибку, когда я проехал один отрезок с девушкой, которая решила присоединиться ко мне. У нас было разное представление об автостопе и культуре автостопа. К примеру, я всегда надеваю чистые вещи, рюкзак никогда не валяют по обочине. У девушки по-другому: ее рюкзак валялся по обочине, вещей было немного они были в чуть менее чистые.

— Ты придираешься…

— Я всегда ставлю себя на место водителя: захотел бы я подобрать такого пассажира или нет? Если бы человек был в грязных и неопрятных вещах, рюкзак валялся, — скорее всего нет. Если я вижу, что путешественник побрит, помыт, уважает чистоту в моему машине, то я, скорее всего, остановлюсь.

Одно место в машине всегда легче найти. Кроме того, у вас огромный рюкзак. Мой на 75 литров водители иногда не могли поднять. В фуру брать двух пассажиров нельзя. Если это экспресс, водитель еще и со сменщиком едет.

— Страшно садиться в машину к незнакомцу? Родители наверняка за тебя волновались.

— С нами может случиться что угодно и где угодно, хоть в подъезде, хоть на краю земли Должны быть меры предосторожности. Прежде всего трезвая голова. Были момент во время путешествия по Кавказу, когда водитель решил объехать ГАИшников, которые его все время останавливали, и поехал по каким-то садам. Но в итоге все хорошо, он довез меня прямо до места. Со знакомыми были неприятные истории, чаще с девушками.

У меня с собой был перцовый баллончик — считаю, это обязательный атрибут.

Я думаю, родители сильно волновались. На Алтае остался без связи, отец даже в полицию звонил. Но при этом гордились мной. Один из моментов: отец на заднее стекло наклеил мой инстаграм с надписью: «Автостоп Челябинск-Камчатка».

— Где ловить машину?

— Лучшее место — полоса разгона. Вас видит водитель, есть секунд 10 видимости и у них низкая скорость.

— Были ли места, куда не доехать на машине?

— До Сахалина добирался на пароме. Самое дешевое сидячее место — 1400 рублей. В пути 15 часов. Мне повезло познакомиться с попутчиками, которые разрешили поспать у них в каюте. Обратно спал на нижней палубе просто на сидушках.

С Магадана до Камчатки можно было добраться только на самолете. Есть порт, но это место особого назначения, просто так не пустят. Решил за 4300 с Магадана до Камчатки полететь.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ РЕКЛАМЫ В БЛОГЕ

— Много ли подписчиков набрал?

— Цель путешествия была не набрать подписчиков. Процентов на 10 побольше стало. Но я больше фокусировался на том, чтобы не уходили те, которые есть.

Решил отказаться от рекламы. Были предложения, но немного. Зачем мне эти 500 рублей — пусть люди погружаются в атмосферу путешествия.

Подписчики и случайные знакомые поддерживали путешественника как морально, так и рублём Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Сколько ты взял с собой в поездку и сколько донатов получил?

— Выезжал с 20 000, получил около 30 000. Помогали и те, кто знает меня, и случайные люди.

В Магадане снимал видео для блога, подходит молодой парень, попросил сфотографировать, потом его коллеги подошли. Я начала подумал, может развод какой-то. Оказалось, что это вахтовики золотодобытчики, которые полгода работали на Колыме и это был последний день их перед отлетом. Они были слегка подвыпившие, начали интересоваться моей историей. Они так растрогались, что каждый дал по 1000 рублей. Но чтоб не за просто так получать деньги, я наделал им фотографий.

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ, ДОРОГАЯ ЖИЗНЬ

— Ты хотел остаться на камчатке до весны и поработать там. Почему не срослось?

— Когда я приехал на Камчатку, я стоял на Халактырском пляжа, полностью состоящим из вулканического песка, позади меня были вулканы по 3 500 м. высотой над уровнем моря, а передо мной был Тихий океан, который кончался только на берегах Северной Америки, то есть бескрайний простор. Я понимал, что передо мной огромный выбор. И огромная ответственность. И я стал выбирать самый адекватный вариант. Я выполнил цель добраться до Камчатки, но уже устал: это вечные переезды, ты можешь не высыпаться, недоедать, поправляться или худеть. Это сказывается на эмоциональной составляющей. Я понимал, что хочется отдохнуть, поработать по специальности.

Я — техник-спасатель. Я переписывался и созванивался с МЧС Камчатского края. Они не предоставляют жилье и сказали, что его стоимость будет эквивалентна зарплате. Но, как уже потом я узнал, им нужны ребята, которые будут долго работать, а я планировал до марта-апреля. Да, зарплата там чуть выше, но и цены подороже.

Евгений добрался до Камчатки и вернулся домой Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Что с ценами? Камчатских крабов можно себе позволить?

— Цены выше: у нас яйца 60 рублей, там 100. Бананы 182 рублей, у нас рублей 70. Когда я был в Находке мой приятель в честь моего приезда (он в ЧВВАКУШе учился и попал туда по распределению) заказал крабов 1000 рублей за кг. Не знаю, легальные ли они были. Если покупать у браконьеров — дешевле. Рыба дороговатая. Полкило икры на Камчатке — 2 000 рублей.

В НЕКОТОРЫХ ГОРОДАХ МОЖНО СНИМАТЬ КИНО ПРО 90-Е

— В твоем блоге впечатлила фотография Благовещенска, где буквально по другую сторону реки Амур сияющий огнями китайский город.

— Да, город Хэйхэ — небольшая китайская деревня на 1,7 млн человек (улыбается). Я думаю, те высоки китайцы специально поставили на берегу, чтобы показать России: посмотрите, что у нас есть.

Контраст Благовещенска и китайского Хэйхэ. Фото: cdmm249/instagram.com

Тот регион действительно слабо развит. Во многих городах Дальнего Востока и всей России можно снимать фильмы про 90-е-2000-е. В Чите я как будто попал в детство, во Владивостоке много пошарпанных панелек.

Во время путешествия следил за изменениями в Челябинске. Какие-то меня радовали, какие-то были спорные. Но относительно Барнаула или Хабаровская мне нравится. Здесь видно, что есть перспективы развития. Если в городах, развита промышленность, есть откуда взяться деньгам.

Камчатские красоты соседствуют с человеческой безалаберностью. Фото: cdmm249/instagram.com

Я больше природу смотрю, города плюс-минус одинаковые. Природа Алтая впечатлила — как будто в сказке. Голубая река Катунь, столько живности, горы. Понравились Приморский край, Владивосток, Находка.

— Куда дальше? Может за границу?

— Думал по поводу Грузии, Армении и других стран, входивших в СССР. В Европу нужны визы.

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