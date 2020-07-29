Автостопщик из Челябинска встретил губернатора Алексея Текслера в Керчи

29 Июль 2020 2020-07-29T08:52:43+03:00

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Блогер Евгений Соловьев, путешествующий автостопом по России, встретил губернатора Челябинской области на горе Метреда в Керчи. Молодой человек признается: сначала не поверил, что мир настолько тесен, сверился по фотографиям в гугле, обратил внимание на кепку с гербом Челябинской области и подошел познакомиться.

— Я рассказал ему про свой автостоп, он немного удивился. Был без толп охранников. Честно, если бы я не знал, что это наш губернатор, то подумал бы, что это обычный турист с семьей, — рассказал автостопщик в паблике «Наш Челябинск».

Евгений Соловьев учится в Челябинском юридическом колледже. На своей станице он рассказал, что проехал автостопом 5 тыс. км., посетив Уфу, Казань, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Симферополь, Черноморское, Севастополь, Ялту.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, Алексей Текслер ушел в недельный отпуск. Губернатор рассказал, что планирует провести вводное время с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU